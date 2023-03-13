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Adriana Lima geri döndü! Doğum kilolarından kurtuldu son haline yorum yağdı
Andre Lemmer ile aşk yaşayan Adriana Lima 41 yaşındaki üçüncü kez anne olmuştu. Doğum sonrası podyumlarda boy gösteren modelin aldığı kilolar herkesi şoke etmişti. "Büyük beden model olmuş" yorumları sonrası eski hallerine geri döndü. Fazla kilolarından kurtulan Adrina Lima'nın pozları sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 13.03.2023 15:58Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 15:58