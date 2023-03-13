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Adriana Lima geri döndü! Doğum kilolarından kurtuldu son haline yorum yağdı

Andre Lemmer ile aşk yaşayan Adriana Lima 41 yaşındaki üçüncü kez anne olmuştu. Doğum sonrası podyumlarda boy gösteren modelin aldığı kilolar herkesi şoke etmişti. "Büyük beden model olmuş" yorumları sonrası eski hallerine geri döndü. Fazla kilolarından kurtulan Adrina Lima'nın pozları sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 13.03.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 15:58
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Adriana Lima geri döndü! Doğum kilolarından kurtuldu son haline yorum yağdı

Model Adriana Lima, hamilelik ve doğum sürecinde aldığı kilolar yüzünden eleştiriliyordu.

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Adriana Lima geri döndü! Doğum kilolarından kurtuldu son haline yorum yağdı

Bu konuda uzun süre sessiz kalan model bir yandan da yine podyumlarda salınmaya devam ediyordu. Son haliyle gündeme bomba gibi düşen Adriana Lima fabrika ayarlarına döndü.

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Adriana Lima geri döndü! Doğum kilolarından kurtuldu son haline yorum yağdı

Adriana Lima'nın sosyal medya hesabında paylaştığı son fotoğrafları "Adriana geri döndü!" dedirtti.

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Adriana Lima geri döndü! Doğum kilolarından kurtuldu son haline yorum yağdı

İŞTE O POZLAR

Zayıflama sonrası pozlarını paylaşan model "Anne duygusallığını değiştiriyorum ve transisyonel vücudumu kucaklıyorum" diyerek kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

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Adriana Lima geri döndü! Doğum kilolarından kurtuldu son haline yorum yağdı

İddialı pozlarını üst üste paylaşan Lima kendisi için "Geri döndü" yazdı.