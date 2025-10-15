15 Ekim 2025, Çarşamba
Adını Feriha Koydum'un yıldızı Ceyda Ateş'in eşinden doğum günü paylaşımı! "Bu nasıl benzerlik"
Çağatay Ulusoy ile başrolünü paylaştığı Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı 'Hande' karakteriyle şöhreti yakalayan Ceyda Ateş, 37 yaşına girdi. Ünlü oyuncuya romantik kutlama ise eşi Buğra Toplusoy'dan geldi. Sosyal medyada yayınladığı karede yer alan kızları Talia'nın annesine benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.
Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:04 Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 11:04