Adını Feriha Koydum'un yıldızı Ceyda Ateş'in eşinden doğum günü paylaşımı! "Bu nasıl benzerlik"

Çağatay Ulusoy ile başrolünü paylaştığı Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı 'Hande' karakteriyle şöhreti yakalayan Ceyda Ateş, 37 yaşına girdi. Ünlü oyuncuya romantik kutlama ise eşi Buğra Toplusoy'dan geldi. Sosyal medyada yayınladığı karede yer alan kızları Talia'nın annesine benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:04 Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 11:04
Bir dönemin efsane dizisi Adını Feriha Koydum'da "Hande" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ceyda Ateş, 2018 yılında Buğra Toplusoy ile evlenmiş, 2020'de ise kızı Talia'yı dünyaya getirmişti...

Evlendikten sonra ABD'ye yerleşen güzel oyuncu, YouTube'da yayınladığı içeriklerle dikkat çekmeye başladı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, geçtiğimiz gün 37. yaşını kutladı.

"HOŞ GEL YENİ YAŞ"

"Bugün benim doğum günüm" diyen Ceyda Ateş, "Hoş gel yeni yaş" ifadelerini kullandı. 1988 yılında doğduğunu vurgulayan Ateş, "Yaşı hesaplamayı bıraktım" dedi.

Ünlü oyuncu, yeni yaşını yakın çevresiyle kutlarken, romantik paylaşım ise eşinden geldi.

EŞİNDEN ROMANTİK KUTLAMA

Toplusoy, kızı Talya ve eşinin yer aldığı fotoğrafı paylaşıp, altına "İyi ki doğdun, iyi ki hayatımızdasın" notunu düştü.

Talia'nın annesine benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

"ANNESİNİN KOPYASI"

Anne-kızı yan yana gören takipçileri, "Annesinin kopyası", "Maşallah çok güzel" gibi yorumlar yaptı.

Ceyda Ateş - Buğra Toplusoy