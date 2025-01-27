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Adını Feriha Koydum'un Hande'siydi! Ünlü oyuncu Ceyda Ateş de salgına yakalandı

Adını Feriha Koydum dizisinde Hande karakteriyle hafızalara kazınan Ceyda Ateş, oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Mesleğine ara veren oyuncu, şimdiler sosyal medyada paylaşımlarıyla gündem oluyor. Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, son günlerde hızla yayılan hastalığa yakalanan isimler arasına katıldı. Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Ateş, kendi fotoğrafıyla paylaşım yaptı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.01.2025 20:27 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 21:55
Adını Feriha Koydum’un Hande’siydi! Ünlü oyuncu Ceyda Ateş de salgına yakalandı

Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Adını Feriha Koydum dizisinde Hande rolüyle herkesin beğenisini kazanan Ceyda Ateş, mesleğne ara vermişti.

Adını Feriha Koydum’un Hande’siydi! Ünlü oyuncu Ceyda Ateş de salgına yakalandı

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Adını Feriha Koydum’un Hande’siydi! Ünlü oyuncu Ceyda Ateş de salgına yakalandı

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, son günlerde hızla yayılan hastalığa yakalanan isimler arasına katıldı.

Adını Feriha Koydum’un Hande’siydi! Ünlü oyuncu Ceyda Ateş de salgına yakalandı

Ateş, sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Günlük yaşamından kesitlere de sıkça yer veren oyuncu, bu kez takipçilerine yaşadığı hastalık sürecini aktardı.

Adını Feriha Koydum’un Hande’siydi! Ünlü oyuncu Ceyda Ateş de salgına yakalandı

Ateş paylaşımında, 'Ben böyle bir virüs görmedim, iki gündür gözümü açamıyorum. Boş bakıyorum artık' dedi.

Adını Feriha Koydum’un Hande’siydi! Ünlü oyuncu Ceyda Ateş de salgına yakalandı

İş adamı Buğra Toplusoy ile 2018'de nikah masasına oturan ve eşinin işleri nedeniyle ABD'ye yerleşen oyuncu Ceyda Ateş, şu sıralar 'Son Dilek' filmiyle gündeme gelmişti.

Adını Feriha Koydum’un Hande’siydi! Ünlü oyuncu Ceyda Ateş de salgına yakalandı
Adını Feriha Koydum’un Hande’siydi! Ünlü oyuncu Ceyda Ateş de salgına yakalandı
Adını Feriha Koydum’un Hande’siydi! Ünlü oyuncu Ceyda Ateş de salgına yakalandı