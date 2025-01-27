28 Ocak 2025, Salı
Adını Feriha Koydum'un Hande'siydi! Ünlü oyuncu Ceyda Ateş de salgına yakalandı
Adını Feriha Koydum dizisinde Hande karakteriyle hafızalara kazınan Ceyda Ateş, oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Mesleğine ara veren oyuncu, şimdiler sosyal medyada paylaşımlarıyla gündem oluyor. Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, son günlerde hızla yayılan hastalığa yakalanan isimler arasına katıldı. Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Ateş, kendi fotoğrafıyla paylaşım yaptı.
Giriş Tarihi: 27.01.2025 20:27 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 21:55