Adını Feriha Koydum'un Hande'si Ceyda Ateş kızı Talia'nın son halini paylaştı! Annesinin küçüklüğüne benzetildi

Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Adını Feriha Koydum dizisinde Hande rolüyle herkesin beğenisini kazanan Ceyda Ateş, mesleğne ara vermişti. Ünlü oyuncu şimdilerde, eşi ve kızıyla birlikte Amerika'da yaşamaya devam ediyor. Ateş, son olarak sosyal medya hesabından 4 yaşındaki kızı Talia'nın son halini paylaştı. Ceyda Ateş'in kızını görenler, "Maşallah", "Annesinin kopyası" gibi yorumlarda bulundu. İşte kızı Talia'nın son hali...