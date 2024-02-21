21 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Adını Feriha Koydum'un Hande'si Ceyda Ateş kızı Talia'nın son halini paylaştı! Annesinin küçüklüğüne benzetildi

Adını Feriha Koydum'un Hande'si Ceyda Ateş kızı Talia'nın son halini paylaştı! Annesinin küçüklüğüne benzetildi

Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Adını Feriha Koydum dizisinde Hande rolüyle herkesin beğenisini kazanan Ceyda Ateş, mesleğne ara vermişti. Ünlü oyuncu şimdilerde, eşi ve kızıyla birlikte Amerika'da yaşamaya devam ediyor. Ateş, son olarak sosyal medya hesabından 4 yaşındaki kızı Talia'nın son halini paylaştı. Ceyda Ateş'in kızını görenler, "Maşallah", "Annesinin kopyası" gibi yorumlarda bulundu. İşte kızı Talia'nın son hali...

Giriş Tarihi: 21.02.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 10:58
  • 1
  • 154
Adını Feriha Koydum’un Hande’si Ceyda Ateş kızı Talia’nın son halini paylaştı! Annesinin küçüklüğüne benzetildi

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Mesleğine ara veren oyuncu, şimdiler sosyal medyada paylaşımlarıyla gündem oluyor. Kızı Talia'nın son halini paylaşan Ateş, paylaşımıyla lgi odağı oldu.

  • 2
  • 154
Adını Feriha Koydum’un Hande’si Ceyda Ateş kızı Talia’nın son halini paylaştı! Annesinin küçüklüğüne benzetildi

2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile Miami'de dünyaevine giren Ceyda Ateş'in bu evlilikten Talia adını verdiği bir kızı dünyaya geldi. Şimdilerde 4 yaşında olan Talia, annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor.

  • 3
  • 154
Adını Feriha Koydum’un Hande’si Ceyda Ateş kızı Talia’nın son halini paylaştı! Annesinin küçüklüğüne benzetildi

Ateş, son olarak sosyal medya hesabından 4 yaşındaki kızı Talia'nın karesini paylaşarak "Büyüdü yaaa" dedi.

  • 4
  • 154
Adını Feriha Koydum’un Hande’si Ceyda Ateş kızı Talia’nın son halini paylaştı! Annesinin küçüklüğüne benzetildi

Güzel oyuncunun takipçileri ise, "Aynı annesi", "Annesinin kopyası", "Sarışınlığı annesi gibi" gibi yorumlarda bulunuyor.

  • 5
  • 154
Adını Feriha Koydum’un Hande’si Ceyda Ateş kızı Talia’nın son halini paylaştı! Annesinin küçüklüğüne benzetildi

İşte Ceyda Ateş başta olmak üzere ünlülerin çocukları...