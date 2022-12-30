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Adı İbrahim Çelikkol’la anılan Birce Akalay’dan aşk bombası! İlk fotoğraf geldi

Sık sık İbrahim Çelikkol ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Birce Akalay sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla da gündeme geliyordu. Ancak işin aslı bambaşka çıkmış İbrahim Çelikkol'un Akalay'ın yakın arkadaşı ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Bir aşk bombası da Birce Akalay'dan geldi. Geçtiğimiz hafta arkadaşlarıyla Mardin'e giden Birce Akalay'ın Serdar Bilgili ile birliktelik yaşadığı ortaya çıktı. İşte Serdar Bilgili ve Birce Akalay aşkından ilk kare...

Giriş Tarihi: 30.12.2022 11:23 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 11:23
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Adı İbrahim Çelikkol’la anılan Birce Akalay’dan aşk bombası! İlk fotoğraf geldi

Güzel oyuncu Birce Akalay 'Siyah Beyaz Aşk' ve 'Kuş Uçuşu' dizisinde birlikte rol aldığı İbrahim Çelikkol'la aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geliyordu.

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Adı İbrahim Çelikkol’la anılan Birce Akalay’dan aşk bombası! İlk fotoğraf geldi

Birbirine çok yakıştırılan ikili her fırsatta iddiaları yalanlamış, daha sonra İbrahim Çelikkol'un Akalay'ın yakın arkadaşıyla birliktelik yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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Adı İbrahim Çelikkol’la anılan Birce Akalay’dan aşk bombası! İlk fotoğraf geldi

İbrahim Çelikkol'un ardından bir aşk bombası da Birce Akalay'dan geldi.

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Adı İbrahim Çelikkol’la anılan Birce Akalay’dan aşk bombası! İlk fotoğraf geldi

AŞKIN İLK KARESİ ORTAYA ÇIKTI

Gazetemagazin'in haberine göre Birce Akalay Serdar Bilgili ile yeni bir aşka yelken açtı.

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Adı İbrahim Çelikkol’la anılan Birce Akalay’dan aşk bombası! İlk fotoğraf geldi

Yakın arkadaş grubu ile geçtiğimiz hafta birlikte Mardin tatiline giden ikilinin aşk karesi ortaya çıktı.