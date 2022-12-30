Adı İbrahim Çelikkol’la anılan Birce Akalay’dan aşk bombası! İlk fotoğraf geldi

Sık sık İbrahim Çelikkol ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Birce Akalay sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla da gündeme geliyordu. Ancak işin aslı bambaşka çıkmış İbrahim Çelikkol'un Akalay'ın yakın arkadaşı ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Bir aşk bombası da Birce Akalay'dan geldi. Geçtiğimiz hafta arkadaşlarıyla Mardin'e giden Birce Akalay'ın Serdar Bilgili ile birliktelik yaşadığı ortaya çıktı. İşte Serdar Bilgili ve Birce Akalay aşkından ilk kare...