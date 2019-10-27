Adana Sıfır Bir ve Çukur'un yıldızı Punisher'ın ikizi çıktı! İşte o detay

Adana Sıfır Bir dizisi ve Çukur dizilerinde yer alan Cihangir Ceyhan, Punisher ile The Walking Dead dizilerinin yıldızı Jon Bernthal'a benzetildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bu iki dizi (Adana Sıfır Bir ve Çukurr) çocuklarımızı zehirliyor" ifadelerinin ardından, Cihangir Ceyhan gündeme geldi. Adana Sıfır Bir ile Çukur dizilerinde rol alan Cihangir Ceyhan'ın Jon Bernthal ile benzetilmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte o kareler...