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'Adamım' şarkısıyla tanınan Kader yeniden ameliyat oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Genç yaşta yakaladığı şöhretle geniş bir hayran kitlesine ulaşan şarkıcı Kader, son dönemde yeniden seslendirdiği "Adamım" şarkısıyla gündeme gelmişti. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan sanatçının tüp mide ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

'Adamım' şarkısıyla tanınan Kader yeniden ameliyat oldu 1

Geçtiğimiz yıl kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle ameliyat olan Kader'in, bu kez tüp mide ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Sanatçının operasyonunun, sağlık durumunun iyileştirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

'Adamım' şarkısıyla tanınan Kader yeniden ameliyat oldu 2

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kader'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Sevda Sevcan, sanatçının uzun süredir sağlık problemleri yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Merak eden dostlarımız için sanatçı Kader, tüp mide ameliyatı olmak zorunda kaldı. Sağlığının ve kalbinin düzelebilmesi için uzun zamandır sağlık problemleri vardı. Bu günler de geçecek. Daha sağlıklı bir yaşam için inşallah. Her şey önce senin sağlığın için. Biraz daha sabır. Her şey çok güzel olacak. Hepimiz senin yanındayız."

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'Adamım' şarkısıyla tanınan Kader yeniden ameliyat oldu 3

Sevcan ayrıca, Kader'in kalbindeki rahatsızlığa yönelik tedavisinin de ameliyatın ardından devam edeceğini açıkladı.

'Adamım' şarkısıyla tanınan Kader yeniden ameliyat oldu 4

KİLO ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İbo Show'da seslendirdiği "Adamım" performansıyla yeniden gündem olan Kader, sosyal medyada aldığı kilolarla ilgili yapılan yorumlar nedeniyle de uzun süre konuşulmuştu.

'Adamım' şarkısıyla tanınan Kader yeniden ameliyat oldu 5

Kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara tepki gösteren şarkıcı, bugüne kadar kimse hakkında hukuki işlem başlatmadığını ancak bundan sonra yapılacak hakaret içerikli yorumlar için yasal yollara başvuracağını açıklamıştı.

'Adamım' şarkısıyla tanınan Kader yeniden ameliyat oldu 6

ÇOCUK YAŞTA YILDIZ OLMUŞTU! 'ADAMIM' ŞARKISIYLA HAFIZALARA KAZINAN KADER KİMDİR?

Türk arabesk ve fantezi müziğinin tanınan isimlerinden Kader, çocuk yaşta başladığı müzik kariyeriyle 1990'lı yıllara damga vurdu. Gerçek adı Kader Çetintürk olan sanatçı, özellikle "Adamım" şarkısıyla geniş kitlelere ulaşırken, yıllar içinde çıkardığı albümler ve sahne performanslarıyla adından söz ettirdi.

İstanbul'un Çağlayan semtinde 18 Eylül 1979'da dünyaya gelen Kader, müziğe henüz 8 yaşındayken düğün salonlarında şarkı söyleyerek başladı. Küçük yaşta keşfedilen sanatçı, güçlü sesiyle kısa sürede dikkat çekti.

Asıl çıkışını ise 14 yaşında yayımladığı "Ona Buna Bakma - Takıl Bana" albümüyle yaptı. Albümün yaklaşık 450 bin kopya satması, Kader'i dönemin en çok konuşulan genç sanatçılarından biri haline getirdi.

Kariyerinin en unutulmaz eserlerinden biri olan "Adamım", 1999 yılında müzikseverlerle buluştu. Söz ve müziği Nurhayat Davarcı'ya ait olan şarkı, yıllar geçmesine rağmen dinlenmeye devam etti ve sanatçının en önemli eserleri arasında yer aldı.

'Adamım' şarkısıyla tanınan Kader yeniden ameliyat oldu 7

Müzik kariyeri boyunca "Sabret Güleceğiz Yakında" (1995), "Seni Veren Allah'a Kurban Olayım" (1996), "İnsan Olmak Kolay Değil" (1997) ve "İllaki Kader" (2008) başta olmak üzere birçok albüm ve single yayımlayan Kader, bir dönem Almanya'da yaşayarak yurt dışında da konserler ve turneler gerçekleştirdi.

Çocuk yaşta yakaladığı büyük başarıyla Türk müzik dünyasında kendine önemli bir yer edinen Kader, yıllar sonra yeniden seslendirdiği "Adamım" şarkısıyla da gündeme gelerek sevenleriyle buluşmaya devam etti.

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