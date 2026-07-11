'Adamım' şarkısıyla tanınan Kader yeniden ameliyat oldu
Genç yaşta yakaladığı şöhretle geniş bir hayran kitlesine ulaşan şarkıcı Kader, son dönemde yeniden seslendirdiği "Adamım" şarkısıyla gündeme gelmişti. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan sanatçının tüp mide ameliyatı geçirdiği öğrenildi.
Geçtiğimiz yıl kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle ameliyat olan Kader'in, bu kez tüp mide ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Sanatçının operasyonunun, sağlık durumunun iyileştirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Kader'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Sevda Sevcan, sanatçının uzun süredir sağlık problemleri yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Merak eden dostlarımız için sanatçı Kader, tüp mide ameliyatı olmak zorunda kaldı. Sağlığının ve kalbinin düzelebilmesi için uzun zamandır sağlık problemleri vardı. Bu günler de geçecek. Daha sağlıklı bir yaşam için inşallah. Her şey önce senin sağlığın için. Biraz daha sabır. Her şey çok güzel olacak. Hepimiz senin yanındayız."
Sevcan ayrıca, Kader'in kalbindeki rahatsızlığa yönelik tedavisinin de ameliyatın ardından devam edeceğini açıkladı.
KİLO ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
İbo Show'da seslendirdiği "Adamım" performansıyla yeniden gündem olan Kader, sosyal medyada aldığı kilolarla ilgili yapılan yorumlar nedeniyle de uzun süre konuşulmuştu.
Kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara tepki gösteren şarkıcı, bugüne kadar kimse hakkında hukuki işlem başlatmadığını ancak bundan sonra yapılacak hakaret içerikli yorumlar için yasal yollara başvuracağını açıklamıştı.