'Adamım' şarkısıyla tanınan Kader yeniden ameliyat oldu

ÇOCUK YAŞTA YILDIZ OLMUŞTU! 'ADAMIM' ŞARKISIYLA HAFIZALARA KAZINAN KADER KİMDİR?

Türk arabesk ve fantezi müziğinin tanınan isimlerinden Kader, çocuk yaşta başladığı müzik kariyeriyle 1990'lı yıllara damga vurdu. Gerçek adı Kader Çetintürk olan sanatçı, özellikle "Adamım" şarkısıyla geniş kitlelere ulaşırken, yıllar içinde çıkardığı albümler ve sahne performanslarıyla adından söz ettirdi.

İstanbul'un Çağlayan semtinde 18 Eylül 1979'da dünyaya gelen Kader, müziğe henüz 8 yaşındayken düğün salonlarında şarkı söyleyerek başladı. Küçük yaşta keşfedilen sanatçı, güçlü sesiyle kısa sürede dikkat çekti.

Asıl çıkışını ise 14 yaşında yayımladığı "Ona Buna Bakma - Takıl Bana" albümüyle yaptı. Albümün yaklaşık 450 bin kopya satması, Kader'i dönemin en çok konuşulan genç sanatçılarından biri haline getirdi.

Kariyerinin en unutulmaz eserlerinden biri olan "Adamım", 1999 yılında müzikseverlerle buluştu. Söz ve müziği Nurhayat Davarcı'ya ait olan şarkı, yıllar geçmesine rağmen dinlenmeye devam etti ve sanatçının en önemli eserleri arasında yer aldı.