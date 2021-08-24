25 Ağustos 2021, Çarşamba
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Ada Masalı dizisinin İdil'i Beril Pozam'ın sevgilisi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş
Ada Masalı dizisinde İdil karakterini canlandıran ünlü oyuncu Beril Pozam sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başaran genç oyuncu hakkında bilgi almak isteyenler sevgilisini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Pozam'ın daha önce Afilli Aşk dizisinde rol aldığı arkadaşıyla sevgili olduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 24.08.2021 14:25 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 14:25
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