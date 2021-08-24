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Ada Masalı dizisinin İdil'i Beril Pozam'ın sevgilisi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

Ada Masalı dizisinde İdil karakterini canlandıran ünlü oyuncu Beril Pozam sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başaran genç oyuncu hakkında bilgi almak isteyenler sevgilisini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Pozam'ın daha önce Afilli Aşk dizisinde rol aldığı arkadaşıyla sevgili olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 24.08.2021 14:25 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 14:25
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Ada Masalı dizisinin İdil’i Beril Pozam’ın sevgilisi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

Ada Masalı dizisinde İdil karakteri ile seyirci karşısına çıkan Beril Pozam, son dönemin popüler oyuncuları arasında yer aldı. Başarılı performansı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncunun sevgilisi hayranları tarafından merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ada Masalı dizisinin İdil’i Beril Pozam’ın sevgilisi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

Genç oyuncu Pozam hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internette özel hayatını araştırmaya başlarken sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Ada Masalı dizisinin İdil’i Beril Pozam’ın sevgilisi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

Pozam'ın Afilli Aşk dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu ile sevgili olduğu ortaya çıktı.

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Ada Masalı dizisinin İdil’i Beril Pozam’ın sevgilisi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

İşte Beril Pozam başta olmak üzere birçok ünlü ismin eşi ve sevgilileri...

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Ada Masalı dizisinin İdil’i Beril Pozam’ın sevgilisi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

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