Ada Masalı dizisinin İdil’i Beril Pozam’ın sevgilisi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

Ada Masalı dizisinde İdil karakteri ile seyirci karşısına çıkan Beril Pozam, son dönemin popüler oyuncuları arasında yer aldı. Başarılı performansı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncunun sevgilisi hayranları tarafından merak konusu oldu.