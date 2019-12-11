Acun Ilıcalı'nın dört kızıyla fotoğrafları sosyal medyayı salladı! İşte Acun Ilıcalı'nın kızları

Acun Ilıcalı'nın kızlarıyla olan fotoğrafları hayranları tarafından sosyal medyanın gündemine taşındı. 19 yaşında dünya evine giren Acun Ilıcalı'nın 4 kızı var. En büyük kızı Banu Ilıcalı'nın kendisi için çok farklı olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, annesi ve babasını kaybettiği trafik kazasındaki aracın içinde kızı Banu'nun da olduğunu belirtmişti. Bu olayın ardından kızı Banu'nun kendisi için farklı bir yerde olduğunu dile getiren Acun Ilıcalı, kızlarıyla vakit geçirmeyi ihmal etmiyor. 4 kızıyla da ilgilenen Acun Ilıca'nın pozları sevenleri tarafından ilgi gördü. İşte Acun Ilıcalı'nın kızlarıyla olan fotoğrafları.