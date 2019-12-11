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Acun Ilıcalı'nın dört kızıyla fotoğrafları sosyal medyayı salladı! İşte Acun Ilıcalı'nın kızları

Acun Ilıcalı'nın kızlarıyla olan fotoğrafları hayranları tarafından sosyal medyanın gündemine taşındı. 19 yaşında dünya evine giren Acun Ilıcalı'nın 4 kızı var. En büyük kızı Banu Ilıcalı'nın kendisi için çok farklı olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, annesi ve babasını kaybettiği trafik kazasındaki aracın içinde kızı Banu'nun da olduğunu belirtmişti. Bu olayın ardından kızı Banu'nun kendisi için farklı bir yerde olduğunu dile getiren Acun Ilıcalı, kızlarıyla vakit geçirmeyi ihmal etmiyor. 4 kızıyla da ilgilenen Acun Ilıca'nın pozları sevenleri tarafından ilgi gördü. İşte Acun Ilıcalı'nın kızlarıyla olan fotoğrafları.

Giriş Tarihi: 11.12.2019 13:31 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 13:39
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Acun Ilıcalı'nın dört kızıyla fotoğrafları sosyal medyayı salladı! İşte Acun Ilıcalı'nın kızları

Kızlarına olan düşkünlüğü her defasında söyleyen Acun Ilıcalı'nın fotoğrafları magazin dünyasının dikkatini çekti. 4 kızı bulunan Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu ılıcalı 2016 yılında Efe Ceyhun ile dünya evine girdi. Diğer 3 kızı 18 yaşının altında olan Acun Ilıcalı'nın fotoğrafları sevenleri tarafından ilgi gördü.

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Acun Ilıcalı'nın dört kızıyla fotoğrafları sosyal medyayı salladı! İşte Acun Ilıcalı'nın kızları

İşte Acun Ilıcalı ve kızları...

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Acun Ilıcalı'nın dört kızıyla fotoğrafları sosyal medyayı salladı! İşte Acun Ilıcalı'nın kızları

Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun

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Acun Ilıcalı'nın dört kızıyla fotoğrafları sosyal medyayı salladı! İşte Acun Ilıcalı'nın kızları

Acun Ilıcalı ve kızı Banu Ilıcalı 29 Ocak 1990 tarihinde dünyaya geldi.

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Acun Ilıcalı'nın dört kızıyla fotoğrafları sosyal medyayı salladı! İşte Acun Ilıcalı'nın kızları

Leyla Ilıcalı 2004 doğumlu.