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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya’dan bebek müjdesi! 5. kez baba oluyor! İşte bebeğin cinsiyeti...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile ayrılığının ardından eski eşine benzerliğiyle dikkat çeken Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Uzun süredir birlikte olan çiftten sürpriz haber geldi. 4 kızı bulunan 53 yaşındaki Ilıcalı'nın 5'nci kez baba olmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İşte bebeğin cinsiyeti...

Giriş Tarihi: 08.03.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 10:08
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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya’dan bebek müjdesi! 5. kez baba oluyor! İşte bebeğin cinsiyeti...

3 yıla yakın süredir birlikte olan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya çiftinden sürpriz bir haber geldi.

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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya’dan bebek müjdesi! 5. kez baba oluyor! İşte bebeğin cinsiyeti...

53 yaşındaki Acun Ilıcalı ve 1999 doğumlu Ayça Çağla Altunkaya'dan bebek beklediği öğrenildi.

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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya’dan bebek müjdesi! 5. kez baba oluyor! İşte bebeğin cinsiyeti...

Günaydın yazarı Bülent Cankurt, Acun Ilıcalı'nın 5. çocuğunun cinsiyetini duyurdu.

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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya’dan bebek müjdesi! 5. kez baba oluyor! İşte bebeğin cinsiyeti...

İşte Cankurt'un o yazısı...

En son, depremzedelere yardım toplamak için televizyonda düzenlenen iki farklı kampanyada sunuculuk yapmasıyla gündeme gelen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile ilgili bomba bir duyum aldım.

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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya’dan bebek müjdesi! 5. kez baba oluyor! İşte bebeğin cinsiyeti...

Kulağıma gelenlere göre, şimdiye kadar yaptığı üç evlilikten dört kız çocuğu olan Acun Ilıcalı, bir kez daha baba olmaya hazırlanıyormuş.