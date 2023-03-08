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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya’dan bebek müjdesi! 5. kez baba oluyor! İşte bebeğin cinsiyeti...
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile ayrılığının ardından eski eşine benzerliğiyle dikkat çeken Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Uzun süredir birlikte olan çiftten sürpriz haber geldi. 4 kızı bulunan 53 yaşındaki Ilıcalı'nın 5'nci kez baba olmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İşte bebeğin cinsiyeti...
Giriş Tarihi: 08.03.2023 09:46Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 10:08