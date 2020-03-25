Acun Ilıcalı Survivor için kararını verdi! Coronavirüs nedeniyle adaya yarışmacı getiremeyince…

Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün yayınlanan yeni bölümde Survivor yarışmacılarına tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgınıyla ilgili bilgi vermiş ve yarışamacıları korumak için her turlu önlemi aldıklarını söylemişti. Survivor'da düzenlenen yeni ada konseyinde gönüllüler takımından Meryem Kasap'ın sakatlığı nedeniyle diskalifiye olabileceğini duyuran Acun Ilıcalı, corona virüs nedeniyle uçuşlar durdurulduğu için nasıl bir yol izleneceğini açıkladı.