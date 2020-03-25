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Acun Ilıcalı Survivor için kararını verdi! Coronavirüs nedeniyle adaya yarışmacı getiremeyince…

Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün yayınlanan yeni bölümde Survivor yarışmacılarına tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgınıyla ilgili bilgi vermiş ve yarışamacıları korumak için her turlu önlemi aldıklarını söylemişti. Survivor'da düzenlenen yeni ada konseyinde gönüllüler takımından Meryem Kasap'ın sakatlığı nedeniyle diskalifiye olabileceğini duyuran Acun Ilıcalı, corona virüs nedeniyle uçuşlar durdurulduğu için nasıl bir yol izleneceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 25.03.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 13:24
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Acun Ilıcalı Survivor için kararını verdi! Coronavirüs nedeniyle adaya yarışmacı getiremeyince…

Survivor 2020, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Corona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada uçuşların büyük ölçüde iptal olmasıyla birlikte yarışmanın çekildiği Dominik'e de Türkiye'den gidiş gelişler durduruldu.

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Acun Ilıcalı Survivor için kararını verdi! Coronavirüs nedeniyle adaya yarışmacı getiremeyince…

Gönüllüler takımından Meryem'in sakatlığı hakkında konuşan Acun Ilıcalı, adaya yeni bir yarışmacı gelemeyeceği için iki takım arasındaki dengenin nasıl sağlayacağını anlattı.

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Acun Ilıcalı Survivor için kararını verdi! Coronavirüs nedeniyle adaya yarışmacı getiremeyince…

Ünlü televizyoncu, dizinden sakatlanan ve oyunlardan uzak kalan Meryem'in bir kez daha kontrole gideceğini söyledi. Doktor Metin Kuş'un kararı ise başarılı yarışmacının Survivor'daki kaderini belli edecek.

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Acun Ilıcalı Survivor için kararını verdi! Coronavirüs nedeniyle adaya yarışmacı getiremeyince…

Acun Ilıcalı, Meryem'in Survivor'dan ayrılması durumunda takımların dengesinin korunması açısından, iki takım arasında transfer yapılabileceğini duyurdu.

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Acun Ilıcalı Survivor için kararını verdi! Coronavirüs nedeniyle adaya yarışmacı getiremeyince…

Eleme konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, "Bugüne kadar her Survivor'da, yedek yarışmacılar getirerek takımların dengesini oluşturmayı amaçladık. Tüm Survivor'larda bunu yaptık. Ancak artık Türkiye'den yedek yarışmacı getirme imkanımız yok" dedi.