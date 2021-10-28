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Acun Ilıcalı kızının yeni yaşını kutladı! O detay şoke etti! Meğer Melisa…

Uzun yıllar birliktelik yaşayan ve 2018'de yollarını ayıran Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa, 8 yaşına bastı. Ilıcalı kızının yeni yaşını "Canım kızım ne güzel huylu, ne tatlı oldun, ne çabuk büyüdün. Hep böyle kal. Ablalarını örnek al" notuyla kutlarken Melisa'yla ilgili detay bir dikkat çekti. Sosyal medyada 'küçük Şeyma' yorumları yapılan Melisa, meğer babaannesinin kopyasıymış. Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'nın annesinin fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya çıkan bu benzerlik dikkatlerden kaçmadı. Acun Ilıcalı'nın annesi ile kızı Melisa'nın benzerlikleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 28.10.2021 14:06 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 14:08
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Acun Ilıcalı kızının yeni yaşını kutladı! O detay şoke etti! Meğer Melisa…

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, Şeyma Subaşı ile evliliğinden olan kızı Melisa sekiz yaşına girdi.

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Acun Ilıcalı kızının yeni yaşını kutladı! O detay şoke etti! Meğer Melisa…

Kızının doğum gününü pasta keserek kutlayan Ilıcalı, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

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Acun Ilıcalı kızının yeni yaşını kutladı! O detay şoke etti! Meğer Melisa…

Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımda "Canım kızım ne güzel huylu, ne tatlı oldun, ne çabuk büyüdün. Hep böyle kal. Ablalarını örnek al" notunu yazdı.

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Acun Ilıcalı kızının yeni yaşını kutladı! O detay şoke etti! Meğer Melisa…

Sosyal medyada en az anne babası kadar ünlü olan Melisa Ilıcalı hakkında, 'küçük Şeyma' yorumları yapılıyor.

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Acun Ilıcalı kızının yeni yaşını kutladı! O detay şoke etti! Meğer Melisa…

Annesine çok benzetilen Melisa Ilıcalı meğer babaannesinin kopyasıymış...