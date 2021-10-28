Acun Ilıcalı kızının yeni yaşını kutladı! O detay şoke etti! Meğer Melisa…

Uzun yıllar birliktelik yaşayan ve 2018'de yollarını ayıran Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa, 8 yaşına bastı. Ilıcalı kızının yeni yaşını "Canım kızım ne güzel huylu, ne tatlı oldun, ne çabuk büyüdün. Hep böyle kal. Ablalarını örnek al" notuyla kutlarken Melisa'yla ilgili detay bir dikkat çekti. Sosyal medyada 'küçük Şeyma' yorumları yapılan Melisa, meğer babaannesinin kopyasıymış. Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'nın annesinin fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya çıkan bu benzerlik dikkatlerden kaçmadı. Acun Ilıcalı'nın annesi ile kızı Melisa'nın benzerlikleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.