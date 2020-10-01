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Acun Ilıcalı ile Şehrazat arasındaki telif kavgası büyüdü! ‘Mahkemede hesaplaşacağız…’

Acun Ilıcalı ile beste ve söz yazarı Şehrazat arasındaki tartışma büyüdü. Ilıcalı'nın teliflerini ödemediğini söyleyen Şehrazat, , "Uçağını almadan bizim şu telifleri ödeseydi terbiyesiz. Haram zıkkım olsun" dedi. Hakkındaki suçlamalara cevap veren Ilıcalı'dan sert tepki geldi. Şehrazat'a karşı dava açan Ilıcalı, "Bu terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 01.10.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 12:55
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Acun Ilıcalı ile Şehrazat arasındaki telif kavgası büyüdü! ‘Mahkemede hesaplaşacağız…’

Acun, Survivor yarışmasını gerçekleştirdiği Dominik Cumhuriyeti'ne uçmak için 99.5 milyon TL'ye yeni bir uçak satın aldığı gündeme geldi.

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Acun Ilıcalı ile Şehrazat arasındaki telif kavgası büyüdü! ‘Mahkemede hesaplaşacağız…’

Beste ve söz yazarı Şehrazat, Acun'u 'emek hırsızlığı' ile suçlarken, "Uçağını almadan bizim şu telifleri ödeseydi terbiyesiz. Haram zıkkım olsun" dedi.

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Acun Ilıcalı ile Şehrazat arasındaki telif kavgası büyüdü! ‘Mahkemede hesaplaşacağız…’

Şehrazat, yaptığı diğer paylaşımda ise, "Aldığın uçakta en azından benim hiç gözüm yok! İstersen 1000 tane uçak al ancak önce teliflerimizi öde. Hak yeme! Kursağına yapışır Acun Ilıcalı. Senin yaşın kadar benim kariyerim! Hiç utanma yok demi" ifadelerini kullandı.

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Acun Ilıcalı ile Şehrazat arasındaki telif kavgası büyüdü! ‘Mahkemede hesaplaşacağız…’

ACUN'DAN YANIT GECİKMEDİ

Gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozan Acun Ilıcalı, "Bizden haksız bedel talep edip istediğini alamayınca hakaret yolunu seçen bu terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz. Tazminatı ise işitme engelli miniklerimiz için kullanacağız" sözleriyle tepkisini gösterdi.

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Acun Ilıcalı ile Şehrazat arasındaki telif kavgası büyüdü! ‘Mahkemede hesaplaşacağız…’

Cevabımızı mahkemede vereceğiz diyen Acun'a yanıt veren Şehrazat, 'Ortada bir haksız kazanç var ama benimkimi seninki mi onu Aralıkta göreceğiz. Zaten mahkemeliğiz dört yıldır kamuoyunu yanıltma! Ayrıca bir tek ben değilim birçok besteci ve söz yazarı arkadaşımda seninle mahkemelik bence sus konuşma' diye yanıt verdi.