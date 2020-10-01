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Acun Ilıcalı ile Şehrazat arasındaki telif kavgası büyüdü! ‘Mahkemede hesaplaşacağız…’
Acun Ilıcalı ile beste ve söz yazarı Şehrazat arasındaki tartışma büyüdü. Ilıcalı'nın teliflerini ödemediğini söyleyen Şehrazat, , "Uçağını almadan bizim şu telifleri ödeseydi terbiyesiz. Haram zıkkım olsun" dedi. Hakkındaki suçlamalara cevap veren Ilıcalı'dan sert tepki geldi. Şehrazat'a karşı dava açan Ilıcalı, "Bu terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz" dedi.
Giriş Tarihi: 01.10.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 12:55
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