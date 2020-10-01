Acun Ilıcalı ile Şehrazat arasındaki telif kavgası büyüdü! ‘Mahkemede hesaplaşacağız…’

Cevabımızı mahkemede vereceğiz diyen Acun'a yanıt veren Şehrazat, 'Ortada bir haksız kazanç var ama benimkimi seninki mi onu Aralıkta göreceğiz. Zaten mahkemeliğiz dört yıldır kamuoyunu yanıltma! Ayrıca bir tek ben değilim birçok besteci ve söz yazarı arkadaşımda seninle mahkemelik bence sus konuşma' diye yanıt verdi.