27 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Acun Ilıcalı düğmeye bastı, isimleri tek tek açıkladı! Gönüllere taht kurmuştu! Teklif götürdüklerimiz...

Acun Ilıcalı düğmeye bastı, isimleri tek tek açıkladı! Gönüllere taht kurmuştu! Teklif götürdüklerimiz...

TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor All Star 2022 için hazırlıklar erken başladı. Acun Ilıcalı, TV8'de ekrana getirilen Survivor Panorama programına konuk oldu. Yarışmanın takipçilerini heyecanlandıracak açıklamalar ardı ardına geldi. Acun Ilıcalı son 3 yılın yarışmacılarından 8 isme teklif götürdüğünü açıklarken isim de verdi. Açıklanan isimlerin ne yönde karar vereceği ve eklenecek isimler merakla bekleniyor.

Giriş Tarihi: 27.04.2021 17:56 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 17:56
  • 1
  • 7
Acun Ilıcalı düğmeye bastı, isimleri tek tek açıkladı! Gönüllere taht kurmuştu! Teklif götürdüklerimiz...

Acun Ilıcalı düğmeye bastı, isimleri tek tek açıkladı. Gönüllere taht kurmuştu. Survivor 2021 yarışmasının finaline kısa süre kalmasının ardından Acun Ilıcalı yeni sezon bombasını patlattı. Survivor 2022 All Star yarışmasına çevrildi. Acun Ilıcalı, Survivor Panorama konuk oldu. Ilıcalı, yeni sezonda ekranlara gelmesi planlanan Survivor All Star için isimler belli olmaya başladı. Açıklamaların gelmesinin ardından yeni isimler merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Acun Ilıcalı düğmeye bastı, isimleri tek tek açıkladı! Gönüllere taht kurmuştu! Teklif götürdüklerimiz...

Survivor 2021 yarışmasının finaline az bir süre kalmasının ardından gözler Survivor 2022 All Star yarışmasına çevrildi. Acun Ilıcalı, Survivor Panorama konuk oldu. Ünlü televizyoncu, All Star hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasında son 3 yılda mücadele etmiş isimelre yer vereceğini ifade ederek şunları söyledi:

  • 3
  • 7
Acun Ilıcalı düğmeye bastı, isimleri tek tek açıkladı! Gönüllere taht kurmuştu! Teklif götürdüklerimiz...

SURVIVOR 2022 ALL STAR İÇİN TEKLİF GÖTÜRÜLEN İSİMLERİ AÇIKLADI

'Son 3 yıldan bir All Star düşünüyoruz. Ağırlık son dönem olacak. Seyircimize sorduğumuz zamanki yüzde All Star'ı istiyor.

  • 4
  • 7
Acun Ilıcalı düğmeye bastı, isimleri tek tek açıkladı! Gönüllere taht kurmuştu! Teklif götürdüklerimiz...

Bizim şu anda hani banko isim olarak aklımıza gelen Anıl Berk, Sercan, Berkan bir de Ogeday.

  • 5
  • 7
Acun Ilıcalı düğmeye bastı, isimleri tek tek açıkladı! Gönüllere taht kurmuştu! Teklif götürdüklerimiz...

Kızlardan ise Evrim, Elif, Seda ve Sude. Bizim şu anda tabii teklif götüreceklerimiz bunlar. Biraz erken belirlememiz lazım ki arkadaşlar kampa girsin. All Star Ünlüler ve All Star Gönüllüler olacak'