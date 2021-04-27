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Acun Ilıcalı düğmeye bastı, isimleri tek tek açıkladı! Gönüllere taht kurmuştu! Teklif götürdüklerimiz...
TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor All Star 2022 için hazırlıklar erken başladı. Acun Ilıcalı, TV8'de ekrana getirilen Survivor Panorama programına konuk oldu. Yarışmanın takipçilerini heyecanlandıracak açıklamalar ardı ardına geldi. Acun Ilıcalı son 3 yılın yarışmacılarından 8 isme teklif götürdüğünü açıklarken isim de verdi. Açıklanan isimlerin ne yönde karar vereceği ve eklenecek isimler merakla bekleniyor.
Giriş Tarihi: 27.04.2021 17:56Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 17:56