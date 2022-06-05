Acı Hayat'ta Kenan İmirzalıoğlu'nun partneriydi! Sessiz sedasız iş insanı Mehmet Ali Çebi ile evlenen Selin Demiratar son halini paylaştı

'Acı Hayat' ile 'Adanalı' dizileri ile ün kazanan akabinde de 'Huzur Sokağı' dizisinde izleyicisiyle buluşan Selin Demiratar gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Sessiz sedasız dünya evine giren ünlü oyuncu aylar sonra Instagram hesabından son halini paylaştı. İşte Selin Demiratar'ın son hali ve iş insanı kocası Mehmet Ali Çebi...