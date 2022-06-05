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Haberler Galeri Acı Hayat'ta Kenan İmirzalıoğlu'nun partneriydi! Sessiz sedasız iş insanı Mehmet Ali Çebi ile evlenen Selin Demiratar son halini paylaştı

Acı Hayat'ta Kenan İmirzalıoğlu'nun partneriydi! Sessiz sedasız iş insanı Mehmet Ali Çebi ile evlenen Selin Demiratar son halini paylaştı

'Acı Hayat' ile 'Adanalı' dizileri ile ün kazanan akabinde de 'Huzur Sokağı' dizisinde izleyicisiyle buluşan Selin Demiratar gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Sessiz sedasız dünya evine giren ünlü oyuncu aylar sonra Instagram hesabından son halini paylaştı. İşte Selin Demiratar'ın son hali ve iş insanı kocası Mehmet Ali Çebi...

Giriş Tarihi: 05.06.2022 15:33
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Acı Hayat’ta Kenan İmirzalıoğlu’nun partneriydi! Sessiz sedasız iş insanı Mehmet Ali Çebi ile evlenen Selin Demiratar son halini paylaştı

Koçum Benim, Acı Hayat, Adanalı, Lise Defteri ve Huzur Sokağı bir döneme damga vurmuş dizilerde rol alan Selin Demiratar uzun süredir ekranda boy göstermiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Acı Hayat’ta Kenan İmirzalıoğlu’nun partneriydi! Sessiz sedasız iş insanı Mehmet Ali Çebi ile evlenen Selin Demiratar son halini paylaştı

İş insanı Mehmet Ali Çebi ile sessiz sedasız evlenen oyuncu gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

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Acı Hayat’ta Kenan İmirzalıoğlu’nun partneriydi! Sessiz sedasız iş insanı Mehmet Ali Çebi ile evlenen Selin Demiratar son halini paylaştı

AYLAR SONRA PAYLAŞIM YAPTI

Yeni projesi olmayan ve sakin bir hayat yaşadığını söyleyen Demiratar aylar sonra sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

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Acı Hayat’ta Kenan İmirzalıoğlu’nun partneriydi! Sessiz sedasız iş insanı Mehmet Ali Çebi ile evlenen Selin Demiratar son halini paylaştı

SON HALİ OLAY OLDU

Selin Demiratar son halini paylaşınca olay oldu.

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Acı Hayat’ta Kenan İmirzalıoğlu’nun partneriydi! Sessiz sedasız iş insanı Mehmet Ali Çebi ile evlenen Selin Demiratar son halini paylaştı

İŞTE SON HALİ...

Siyah uzun elbisesiyle dikkat çeken oyuncuya beğeni yağdı.