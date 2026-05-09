CANLI YAYIN

A.B.İ.'nin Yılmaz'ı evleniyor: Serkay Tütüncü'den Zeynep Bastık'a romantik teklif

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Paris'te aşk başkadır! İki yıldır dolu dizgin bir birliktelik yaşayan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü çiftinden müjdeli haber geldi. A.B.İ. dizisinin yıldızı Serkay Tütüncü, yıl dönümü kutlaması için gittikleri Paris'te ünlü şarkıcıya evlilik teklifi etti; romantik kareler magazin dünyasına bomba gibi düştü.

A.B.İ.'nin Yılmaz'ı evleniyor: Serkay Tütüncü'den Zeynep Bastık'a romantik teklif 1

Müzik dünyasının sevilen sesi Zeynep Bastık ile ATV'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'nin yıldızı Serkay Tütüncü, birlikteliklerini evlilik yoluna taşıdı. İlişkilerinin ikinci yıl dönümünü kutlayan ünlü çift, Paris'in büyüleyici atmosferinde gelen sürpriz teklifle hayranlarını heyecanlandırdı.

A.B.İ.'nin Yılmaz'ı evleniyor: Serkay Tütüncü'den Zeynep Bastık'a romantik teklif 2

PARİS'TE "EVET" DEDİ

Geçtiğimiz günlerde iki yıllık beraberliklerini romantik mesajlarla kutlayan ikili, rotayı Paris'e çevirdi. Tütüncü, Paris'te Zeynep Bastık'ın önünde diz çökerek hayatının en özel teklifini yaptı. Bastık, bu unutulmaz anı sosyal medya hesabından yüzüğünü gösteren bir kareyle paylaştı. Fotoğrafın altına düşülen "Soon" (Yakında) notu ise düğün hazırlıklarının sinyalini verdi.

A.B.İ.'nin Yılmaz'ı evleniyor: Serkay Tütüncü'den Zeynep Bastık'a romantik teklif 3

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK YAĞMURU

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan paylaşıma beğeni ve yorum yağdı. Çiftin bu mutlu gününe sanat dünyasından da destek gecikmedi. Burcu Biricik, Meriç Aral ve Toprak Sağlam gibi isimler, paylaştıkları mesajlarla ikiliyi tebrik etti.

Sosyal medyadan gelen bazı yorumlar:

"İşte beklenen haber! Çok mutlu olun."

"Yazın düğünü şimdiden belli oldu."

"Maşallah size, tebrik ederim."

A.B.İ.'nin Yılmaz'ı evleniyor: Serkay Tütüncü'den Zeynep Bastık'a romantik teklif 4

"SENİNLE SONSUZ GÜNLERİMİZ OLSUN"

Zeynep Bastık, evlilik teklifinden hemen önce yıl dönümlerine özel yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekmişti. Sevgilisine olan aşkını, "Özgürleştikçe yakınlaştığımız, savruldukça kenetlendiğimiz sonsuz günlerimiz olsun. Sana çok aşığım" sözleriyle ifade eden Bastık, aradığı mutluluğu Tütüncü'de bulduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

A.B.İ.'nin Yılmaz'ı evleniyor: Serkay Tütüncü'den Zeynep Bastık'a romantik teklif 5

2021 yılında Tolga Akış ile kısa süren bir evlilik yapan Bastık'ın, Serkay Tütüncü ile ne zaman dünyaevine gireceği şimdiden merak konusu oldu. Hayranları, Paris'te atılan bu ilk adımın görkemli bir düğünle taçlanmasını bekliyor.

Öte yandan Bastık, 2021 yılında menajer Tolga Akış ile evlenmiş, bir yıl sonra da anlaşmalı olarak boşanmıştı.

A.B.İ.'nin Yılmaz'ı evleniyor: Serkay Tütüncü'den Zeynep Bastık'a romantik teklif 6

SERKAY TÜTÜNCÜ'NÜN EKRAN YOLCULUĞU VE "YILMAZ" KARAKTERİ

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu gelişmenin yanı sıra Serkay Tütüncü, kariyerinde de parlamaya devam ediyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'de Yılmaz karakterine hayat veren genç oyuncu, performansı ile büyük beğeni topluyor.

A.B.İ.'nin Yılmaz'ı evleniyor: Serkay Tütüncü'den Zeynep Bastık'a romantik teklif 7

Hancıoğlu ailesinin resmi avukatı Yılmaz, Tahir'in en yakınındaki isim ve ailenin "kara kutusu" olarak hikayenin kilit noktalarından birini oluşturuyor.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin