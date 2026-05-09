A.B.İ.'nin Yılmaz'ı evleniyor: Serkay Tütüncü'den Zeynep Bastık'a romantik teklif

Geçtiğimiz günlerde iki yıllık beraberliklerini romantik mesajlarla kutlayan ikili, rotayı Paris'e çevirdi. Tütüncü, Paris'te Zeynep Bastık'ın önünde diz çökerek hayatının en özel teklifini yaptı. Bastık, bu unutulmaz anı sosyal medya hesabından yüzüğünü gösteren bir kareyle paylaştı. Fotoğrafın altına düşülen "Soon" (Yakında) notu ise düğün hazırlıklarının sinyalini verdi.

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan paylaşıma beğeni ve yorum yağdı. Çiftin bu mutlu gününe sanat dünyasından da destek gecikmedi. Burcu Biricik, Meriç Aral ve Toprak Sağlam gibi isimler, paylaştıkları mesajlarla ikiliyi tebrik etti.

Zeynep Bastık, evlilik teklifinden hemen önce yıl dönümlerine özel yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekmişti. Sevgilisine olan aşkını, "Özgürleştikçe yakınlaştığımız, savruldukça kenetlendiğimiz sonsuz günlerimiz olsun. Sana çok aşığım" sözleriyle ifade eden Bastık, aradığı mutluluğu Tütüncü'de bulduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

2021 yılında Tolga Akış ile kısa süren bir evlilik yapan Bastık'ın, Serkay Tütüncü ile ne zaman dünyaevine gireceği şimdiden merak konusu oldu. Hayranları, Paris'te atılan bu ilk adımın görkemli bir düğünle taçlanmasını bekliyor.

Öte yandan Bastık, 2021 yılında menajer Tolga Akış ile evlenmiş, bir yıl sonra da anlaşmalı olarak boşanmıştı.