ANA SAYFA
ABD’de yaşayan Didem Uzel sağlık sistemine isyan etti: Allah ABD’deki acile düşürmesin
2012 yılında Selim Sarı ile evlenmesinin ardından ABD'ye yerleşen Didem Uzel, ailesiyle birlikte Türkiye'ye geri döndü. Koronavirüs salgını nedeniyle geri döndüklerini söyleyen Uzel, ABD'deki sağlık sistemini eleştirdi. Amerika'da pandemi hastanelerinin kurulmadığını ve sağlık hizmeti almanın çok zor olduğunu söyleyen Uzel, , "Allah ABD'de acil servise düşürmesin" dedi.
Giriş Tarihi: 25.08.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 14:58
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7