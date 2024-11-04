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9 yıl sürmüştü! Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'dan evlilik itirafı! Eski eşi meğerse...

Ünlü oyuncu Ecem Özkkaya, son zamanlarda "Bahar" dizisinde canlandırdığı Rengin karakteriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Meslektaşı Mehmet Üstündağ ile 9 yıl evli kalan oyuncu, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu evliliğinden Ahmet Kaan isminde bir oğlu olan Özkaya, evlilik itirafıyla herkesi şoke etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.11.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 11:07
9 yıl sürmüştü! Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’dan evlilik itirafı! Eski eşi meğerse...

2 sezondur Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy gibi isimlerle Bahar dizisinde fırtınalar estiren Ecem Özkaya, özel hayatıyla da dikkat çeken isimlerden...

9 yıl sürmüştü! Ecem Özkaya’dan evlilik itirafı! Eski eşi meğerse...

2010- 2019 yılları arasında meslektaşı Mustafa Üstündağ ile evli kalan Özkaya, Sibel Arna'nın "Ne Olursan Ol Rahat Ol" programında yaptığı açıklamalarla gündem olu.

9 yıl sürmüştü! Ecem Özkaya’dan evlilik itirafı! Eski eşi meğerse...

Özkaya, Sibel Arna ile gerçekleştirdiği sohbette, daha önceki evliliğiyle ilgili olarak hiç evlilik teklifi almadığını ve Mehmet Üstündağ'a teklifi yapanın kendisi olduğunu söyledi.

9 yıl sürmüştü! Ecem Özkaya’dan evlilik itirafı! Eski eşi meğerse...

"HİÇ TEKLİF EDEN OLMADI"

Güzel oyuncu "Hiç evlenme teklif eden olmadı. Bir daha evlenme teklifi etmem. Artık yaptırdığım manikür çok değerli" ifadelerini kullandı.

9 yıl sürmüştü! Ecem Özkaya’dan evlilik itirafı! Eski eşi meğerse...

Oyunculuk macerasının lise sona kadar devam ettiğini ama artık ailesi tarafından adam akıllı bir işe yönelmesi istendiğini açıklayan güzel oyuncu Ecem Özkaya, "Lise sonda annemler adam akıllı bir bölüm mü seçsen dediler. 9 Eylül'ü kazandım sonra İstanbul'a geldim" dedi.