14 Mayıs 2024, Salı
84 yaşında aramızdan ayrıldı! Yılan Hikayesi'nin 'Belgin'i Ayten Gökçer'in kızı bakın kimmiş! Annesine çok benziyor...
Taçsız Kral, Yılan Hikayesi, İstanbul Kırmızısı gibi gibi yapımlarda yer alan usta oyuncu Ayten Gökçer'den acı haber geldi. 84 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun ölümü, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Gökçer'in vefat haberini alanlar, eşi ve kızı hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Rahmetli Cüneyt Gökçer ile Ayten Görçer'in kızı bakın kimmiş...
Giriş Tarihi: 14.05.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 09:30
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