84 yaşında aramızdan ayrıldı! Yılan Hikayesi’nin ’Belgin’i Ayten Gökçer’in kızı bakın kimmiş! Annesine çok benziyor...

ANNESİNİN SON GÜNLERİNİ ANLATTI!

Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Ayten Gökçer'in kızı Aslı Gökçer Oba, şu sözlerle annesinin son günlerini anlattı:



Kafa tuttu hastalığına, kafası yerinde bile değilken. En yakınlarımızı inandıramadık hastalığına çünkü zekası her şeyin önüne geçti. Son zamanlara kadar şaşırttı, kahkalara boğdu yetmez gibi akıl verdi! Bu sefer gitmeyi seçti kalbinden hiç eksiltmediği annesine, Cüneyt'ine... Aslı'sını, Efe'sini, Yonca'sını, damadı Kerem'ini, Ayşen'ini, Cansu'sunu, Lal'ini güçlü yüreğine aldı ve sessizce gitti.. Çok sevdik seni annem.. çok kırık kalbimiz"



