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Haberler Galeri 84 yaşında aramızdan ayrıldı! Yılan Hikayesi'nin 'Belgin'i Ayten Gökçer'in kızı bakın kimmiş! Annesine çok benziyor...

84 yaşında aramızdan ayrıldı! Yılan Hikayesi'nin 'Belgin'i Ayten Gökçer'in kızı bakın kimmiş! Annesine çok benziyor...

Taçsız Kral, Yılan Hikayesi, İstanbul Kırmızısı gibi gibi yapımlarda yer alan usta oyuncu Ayten Gökçer'den acı haber geldi. 84 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun ölümü, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Gökçer'in vefat haberini alanlar, eşi ve kızı hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Rahmetli Cüneyt Gökçer ile Ayten Görçer'in kızı bakın kimmiş...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 09:30
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84 yaşında aramızdan ayrıldı! Yılan Hikayesi’nin ’Belgin’i Ayten Gökçer’in kızı bakın kimmiş! Annesine çok benziyor...

Yılan Hikayesi isimli dizide Belgin karakteriyle hafızalara kazınan Türk sinemasının efsane ismi Ayten Gökçer, hayatını kaybetti.

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84 yaşında aramızdan ayrıldı! Yılan Hikayesi’nin ’Belgin’i Ayten Gökçer’in kızı bakın kimmiş! Annesine çok benziyor...

AYTEN GÖKÇER KİMDİR?

Ankara doğumlu Ayten Gökçer, 26 Ocak 1940 yılında dünyaya geldi. 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne başlayan Gökçer, 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosunun sanatçı kadrosunda göreve başladı.

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84 yaşında aramızdan ayrıldı! Yılan Hikayesi’nin ’Belgin’i Ayten Gökçer’in kızı bakın kimmiş! Annesine çok benziyor...

1964 yılında tiyatro oyuncusu Cüneyt Gökçer ile dünyaevine giren Ayten Gökçer'in Aslı Gökçer adında kızı vardır.

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84 yaşında aramızdan ayrıldı! Yılan Hikayesi’nin ’Belgin’i Ayten Gökçer’in kızı bakın kimmiş! Annesine çok benziyor...

Eşi tiyatrocu Cüneyt Gökçer 23 Aralık 2009 yılında hayatını kaybetti.

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84 yaşında aramızdan ayrıldı! Yılan Hikayesi’nin ’Belgin’i Ayten Gökçer’in kızı bakın kimmiş! Annesine çok benziyor...

ANNESİNİN SON GÜNLERİNİ ANLATTI!

Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Ayten Gökçer'in kızı Aslı Gökçer Oba, şu sözlerle annesinin son günlerini anlattı:

Kafa tuttu hastalığına, kafası yerinde bile değilken. En yakınlarımızı inandıramadık hastalığına çünkü zekası her şeyin önüne geçti. Son zamanlara kadar şaşırttı, kahkalara boğdu yetmez gibi akıl verdi! Bu sefer gitmeyi seçti kalbinden hiç eksiltmediği annesine, Cüneyt'ine... Aslı'sını, Efe'sini, Yonca'sını, damadı Kerem'ini, Ayşen'ini, Cansu'sunu, Lal'ini güçlü yüreğine aldı ve sessizce gitti.. Çok sevdik seni annem.. çok kırık kalbimiz"