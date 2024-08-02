80'li yılların unutulmaz filmi Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ı son haliyle ağızları açık bıraktı!

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Gubetçi Şaban, tekrarlarıyla izleyicileri kahkahaya boğuyor. Usta oyuncunun başrol olduğu bu kahkaha dolu film, aradan geçen yıllara rağmen en çok izlenenler arasında. Filmde Bahar karakteriyle akıllarda yer edinen Müge Akyamaç ise güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Ayrıca Şener Şen'in başrolünde olduğu Milyarder filminden de hatırlanan Akyamaç'ı şimdi görenler şaşıp kalıyor. İşte Müge Akyamaç'ın son hali...