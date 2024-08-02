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80'li yılların unutulmaz filmi Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ı son haliyle ağızları açık bıraktı!

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Gubetçi Şaban, tekrarlarıyla izleyicileri kahkahaya boğuyor. Usta oyuncunun başrol olduğu bu kahkaha dolu film, aradan geçen yıllara rağmen en çok izlenenler arasında. Filmde Bahar karakteriyle akıllarda yer edinen Müge Akyamaç ise güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Ayrıca Şener Şen'in başrolünde olduğu Milyarder filminden de hatırlanan Akyamaç'ı şimdi görenler şaşıp kalıyor. İşte Müge Akyamaç'ın son hali...

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 10:54
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80’li yılların unutulmaz filmi Gurbetçi Şaban’ın Bahar’ı son haliyle ağızları açık bıraktı!

1985 yapımı Gurbetçi Şaban filminde 'Bahar' karakterine hayat veren usta oyuncu Müge Akyamaç, güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor.

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80’li yılların unutulmaz filmi Gurbetçi Şaban’ın Bahar’ı son haliyle ağızları açık bıraktı!

Gurbetçi Şaban, Şaban Pabucu Yarım, Keriz gibi unutulmaz filmlerde Kemal Sunal'la kamera karşısına geçen ve ayrıca Şener Şen'in Milyarder filminden de tanıdığımız Müge Akyamaç'ın yıllar sonraki görünümü adeta kıskandıracak cinsten.

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80’li yılların unutulmaz filmi Gurbetçi Şaban’ın Bahar’ı son haliyle ağızları açık bıraktı!

Yılların teğet geçtiği Mühe Akyamaç'ın son halini görenler, "Bu ne güzellik", "Daha da gençleşmiş" gibi yorumlarda bulunuyor.

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80’li yılların unutulmaz filmi Gurbetçi Şaban’ın Bahar’ı son haliyle ağızları açık bıraktı!

Öncelikle, Yeşilçam'ın efsane oyuncularından bazılarının aramızdan ayrıldığı belirtelim. İşte Müge Akyamaç başta olmak üzere Yeşilçam oyuncularının yıllar içindeki değişimleri...

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80’li yılların unutulmaz filmi Gurbetçi Şaban’ın Bahar’ı son haliyle ağızları açık bıraktı!

Rüştü Asyalı