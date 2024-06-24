24 Haziran 2024, Pazartesi
80'li yılların efsane filmi 'Şendul Şaban'da oynayan küçük kız bakın aslında kimmiş! Kemal Sunal'ın kopyasıydı...
Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan Şendul Şaban'da oynayan küçük kızın sırrı ortaya çıktı. 1985 yapımı olan Şendul Şaban'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktaydı. Filmde gösterdiği başarılı performansla hafızalara kazınan küçük kızın aslında kim olduğu merak ediliyordu. Kemal Sunal'ın kızı Melek'i canlandıran çocuk oyuncu bakın kimmiş...
Giriş: 24.06.2024 14:52
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