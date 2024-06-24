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80'li yılların efsane filmi 'Şendul Şaban'da oynayan küçük kız bakın aslında kimmiş! Kemal Sunal'ın kopyasıydı...

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan Şendul Şaban'da oynayan küçük kızın sırrı ortaya çıktı. 1985 yapımı olan Şendul Şaban'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktaydı. Filmde gösterdiği başarılı performansla hafızalara kazınan küçük kızın aslında kim olduğu merak ediliyordu. Kemal Sunal'ın kızı Melek'i canlandıran çocuk oyuncu bakın kimmiş...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 14:52
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80’li yılların efsane filmi ’Şendul Şaban’da oynayan küçük kız bakın aslında kimmiş! Kemal Sunal’ın kopyasıydı...

1985 yapımı olan "Şendul Şaban", Türk sinemasının unutulmaz komedi filmlerinden biridir. Başrollerinde usta oyuncu Kemal Sunal ve Nevra Serezli yer almaktadır. Film, Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Kartal Tibet'in yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu yazdığı bir yapımdır.

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80’li yılların efsane filmi ’Şendul Şaban’da oynayan küçük kız bakın aslında kimmiş! Kemal Sunal’ın kopyasıydı...

ŞENDUL ŞABAN KONUSU NEDİR?

Şaban Ali ile birlikte bir fabrikada işçi olarak çalışmaktadır. Bir gün patronlarından zam istedikleri için işten atılırlar. Uzun zaman iş ararlar fakat bulamazlar. Necla ise Şaban'a kadınların daha kolay iş bulabileceğini söyler ve karı koca iddiaya girerler. Necla ertesi gün sekreter olarak işe başlar. Evdeki roller değişir. Necla evin erkeği, Şaban ise evin hanımı olmuştur. Fakat ikili Necla'nın yoğun çalışma saatlerinden dolayı mutsuzdurlar.

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80’li yılların efsane filmi ’Şendul Şaban’da oynayan küçük kız bakın aslında kimmiş! Kemal Sunal’ın kopyasıydı...

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden birisi olan Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden biri de Şendul Şaban'dı.

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80’li yılların efsane filmi ’Şendul Şaban’da oynayan küçük kız bakın aslında kimmiş! Kemal Sunal’ın kopyasıydı...

Filmin yönetmenliği ve senaryosunun Kartal Tibet'e ait olduğu, 1985 yapımı Şendul Şaban'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktaydı.

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80’li yılların efsane filmi ’Şendul Şaban’da oynayan küçük kız bakın aslında kimmiş! Kemal Sunal’ın kopyasıydı...

Şendul Şaban filminde kızı Melek rolünde oynayan ufaklığın gerçek kimliği şaşırttı.