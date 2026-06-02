80 bin TL'ye 20 dakika: Travis Scott İzmir'de de hüsrana uğrattı

"Türkiye'deki tüm çılgın hayranlarıma selam. Ben, buraya sadece bir arkadaşımın büyük günü için partide host'luk yapmaya gelmiştim. Ama cidden geri gelip konser vermek için can atıyorum. Özellikle de kardeşimin sahnesinin ne kadar delice geçtiğini gördükten sonra. Türkiye'deki çılgın hayranlarımla, yakın bir zamanda buluşacağım gün için sabırsızlanıyorum. Saygılarımla, Flame."

İSTANBUL'UN ARDINDAN İZMİR KONSERİ

İstanbul konserinin ardından Travis Scott'ın Türkiye programı kapsamında İzmir'de de sahne alması beklenirken, gözler ünlü rapçinin bir sonraki performansına çevrilmişti. Hayranları ise bu kez daha uzun bir konser ve daha güçlü bir sahne deneyimi yaşamayı umut ediyordu fakat İstanbul konseriyle neredeyse aynı konser deneyimi yaşandı.

İZMİR KONSERİ DE HÜSRAN

ABD'li ünlü rapçi Travis Scott İzmir konserine de geç kalarak ve yüzü maskeli şekilde çıktı. Dünyaca ünlü isim, sahnede 10-15 dakika kaldı. Flashla çekim yapılmasına izin verilmedi ve etkinlik alanı alanı karartıldı. İzmir konserine katılanlar, ortamın havasız ve klostrofobik olduğunu aktardı.