80 bin TL'ye 20 dakika: Travis Scott İzmir'de de hüsrana uğrattı
Travis Scott'ın Türkiye turnesi "konser" kriziyle çalkalanıyor! İstanbul'da 80 bin TL'ye varan bilet fiyatlarına rağmen 20 dakikalık maskeli performansıyla büyük tepki toplayan dünyaca ünlü rapçi, eleştirilerin ardından "bu bir konser değil, arkadaş davetiydi" savunması yaptı. İstanbul'un ardından İzmir'deki performansında da benzer bir hayal kırıklığı yaşattı.
Travis Scott'ın Türkiye'deki ilk performansı, binlerce hayranı için büyük bir hayal kırıklığına dönüştü. İstanbul Tersane'de gerçekleşen ve bilet fiyatları 30 bin TL ile 80 bin TL arasında değişen dev organizasyonda, rap yıldızının sahne süresinin kısalığı ve beklentileri karşılamayan şov kalitesi, katılımcıların büyük tepkisine yol açtı.
"GERÇEKTEN TRAVİS SCOTT MUYDU?"
Gecenin açılışını başarılı DJ ve prodüktör Faruk Sabancı yaparken, hayranların merakla beklediği Travis Scott sahneye planlanan saatten bir saat geç çıktı. Ancak asıl şok performansın süresiyle yaşandı. Dünyaca ünlü rapçi, sahneye çıktıktan sonra sadece 20 dakika kalarak şovunu noktaladı. Uzun süre ayakta bekleyen ve saatlerdir sanatçıyı görmek için alanda bulunan hayranlar, gecikme nedeniyle sosyal medyada da tepkilerini dile getirmeye başladı.
Performans süresinin kısalığı kadar, sanatçının sahne tarzı da tartışma yarattı. Sahne boyunca yüzünü büyük ölçüde kapatan aksesuarlar tercih eden Scott, izleyiciler arasında şüphe uyandırdı. Sosyal medyada hızla yayılan yorumlarda hayranlar, "Travis Scott olduğuna nasıl emin olacağız?", "Yüzünü hiç göstermedi, gerçekten o muydu?" gibi sorularla tepkilerini dile getirdi.
PELİN AKİL'DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM
Geceye katılan ünlü isimler arasında yer alan oyuncu Pelin Akil de organizasyon sonrası objektiflere yansıdı. Şarkılarını hızla seslendirip sahneyi terk eden Travis Scott'ın kısa performansı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Akil, şu ifadeleri kullandı:
"Dünkü konserle ilgili bir sürü soru sorulmuş. Bazıları 'kandırılmışsınız' falan demiş. Gerçekten '18 dakika mı durdu?' diye soranlar var. Arkadaşlar ben açıkça söyleyeyim ne zaman geldi ne zaman gitti ben anlamadım."
TRAVİS SCOTT PAYLAŞTIĞI AÇIKLAMAYI SİLDİ
Yaşanan yoğun tepkilerin ardından gözlerin çevrildiği Travis Scott cephesinden beklenen açıklama geldi. Ünlü rapçi, İstanbul'a neden geldiğini anlatarak Türkiye'deki hayranlarına seslendi. Scott, bu etkinliğin ardından Türkiye'de gerçek bir konser vermek için sabırsızlandığını belirtti.
Ancak dikkat çeken detay, rapçinin bu açıklamasını paylaştıktan kısa bir süre sonra silmesi oldu. Bu hamle, sosyal medyada yeni bir tartışma konusu yarattı.