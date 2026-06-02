80 bin TL'ye 20 dakika: Travis Scott İzmir'de de hüsrana uğrattı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Travis Scott'ın Türkiye turnesi "konser" kriziyle çalkalanıyor! İstanbul'da 80 bin TL'ye varan bilet fiyatlarına rağmen 20 dakikalık maskeli performansıyla büyük tepki toplayan dünyaca ünlü rapçi, eleştirilerin ardından "bu bir konser değil, arkadaş davetiydi" savunması yaptı. İstanbul'un ardından İzmir'deki performansında da benzer bir hayal kırıklığı yaşattı.

Travis Scott'ın Türkiye'deki ilk performansı, binlerce hayranı için büyük bir hayal kırıklığına dönüştü. İstanbul Tersane'de gerçekleşen ve bilet fiyatları 30 bin TL ile 80 bin TL arasında değişen dev organizasyonda, rap yıldızının sahne süresinin kısalığı ve beklentileri karşılamayan şov kalitesi, katılımcıların büyük tepkisine yol açtı.

"GERÇEKTEN TRAVİS SCOTT MUYDU?"

Gecenin açılışını başarılı DJ ve prodüktör Faruk Sabancı yaparken, hayranların merakla beklediği Travis Scott sahneye planlanan saatten bir saat geç çıktı. Ancak asıl şok performansın süresiyle yaşandı. Dünyaca ünlü rapçi, sahneye çıktıktan sonra sadece 20 dakika kalarak şovunu noktaladı. Uzun süre ayakta bekleyen ve saatlerdir sanatçıyı görmek için alanda bulunan hayranlar, gecikme nedeniyle sosyal medyada da tepkilerini dile getirmeye başladı.

Performans süresinin kısalığı kadar, sanatçının sahne tarzı da tartışma yarattı. Sahne boyunca yüzünü büyük ölçüde kapatan aksesuarlar tercih eden Scott, izleyiciler arasında şüphe uyandırdı. Sosyal medyada hızla yayılan yorumlarda hayranlar, "Travis Scott olduğuna nasıl emin olacağız?", "Yüzünü hiç göstermedi, gerçekten o muydu?" gibi sorularla tepkilerini dile getirdi.

PELİN AKİL'DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Geceye katılan ünlü isimler arasında yer alan oyuncu Pelin Akil de organizasyon sonrası objektiflere yansıdı. Şarkılarını hızla seslendirip sahneyi terk eden Travis Scott'ın kısa performansı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Akil, şu ifadeleri kullandı:

"Dünkü konserle ilgili bir sürü soru sorulmuş. Bazıları 'kandırılmışsınız' falan demiş. Gerçekten '18 dakika mı durdu?' diye soranlar var. Arkadaşlar ben açıkça söyleyeyim ne zaman geldi ne zaman gitti ben anlamadım."

TRAVİS SCOTT PAYLAŞTIĞI AÇIKLAMAYI SİLDİ

Yaşanan yoğun tepkilerin ardından gözlerin çevrildiği Travis Scott cephesinden beklenen açıklama geldi. Ünlü rapçi, İstanbul'a neden geldiğini anlatarak Türkiye'deki hayranlarına seslendi. Scott, bu etkinliğin ardından Türkiye'de gerçek bir konser vermek için sabırsızlandığını belirtti.

Ancak dikkat çeken detay, rapçinin bu açıklamasını paylaştıktan kısa bir süre sonra silmesi oldu. Bu hamle, sosyal medyada yeni bir tartışma konusu yarattı.

"ARKADAŞIM İÇİN GELMİŞTİM"

Ünlü rapçi paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'deki tüm çılgın hayranlarıma selam. Ben, buraya sadece bir arkadaşımın büyük günü için partide host'luk yapmaya gelmiştim. Ama cidden geri gelip konser vermek için can atıyorum. Özellikle de kardeşimin sahnesinin ne kadar delice geçtiğini gördükten sonra. Türkiye'deki çılgın hayranlarımla, yakın bir zamanda buluşacağım gün için sabırsızlanıyorum. Saygılarımla, Flame."

İSTANBUL'UN ARDINDAN İZMİR KONSERİ

İstanbul konserinin ardından Travis Scott'ın Türkiye programı kapsamında İzmir'de de sahne alması beklenirken, gözler ünlü rapçinin bir sonraki performansına çevrilmişti. Hayranları ise bu kez daha uzun bir konser ve daha güçlü bir sahne deneyimi yaşamayı umut ediyordu fakat İstanbul konseriyle neredeyse aynı konser deneyimi yaşandı.

İZMİR KONSERİ DE HÜSRAN

ABD'li ünlü rapçi Travis Scott İzmir konserine de geç kalarak ve yüzü maskeli şekilde çıktı. Dünyaca ünlü isim, sahnede 10-15 dakika kaldı. Flashla çekim yapılmasına izin verilmedi ve etkinlik alanı alanı karartıldı. İzmir konserine katılanlar, ortamın havasız ve klostrofobik olduğunu aktardı.

"DOLANDIRICILIK"TAN SUÇ DUYURUSU

Öte yandan etkinlik sonrasında hukuki bir süreç de gündeme geldi. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre, organizasyona katılan bir kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak "dolandırıcılık" nedeniyle suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre başvuruda, yüksek ücret ödenmesine rağmen performansın beklenenden çok kısa sürdüğü ve katılımcıların mağdur edildiği öne sürüldü.

ORGANİZASYON FİRMASI DA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Yaşanan tartışmaların ardından organizatör firma da sessizliğini bozdu. Etkinliği düzenleyen TemaCC'nin kurucusu Taylan Özcan, kamuoyunda oluşan algının aksine organizasyonun klasik bir konser olarak planlanmadığını savundu. Firma tarafından yapılan açıklamada etkinliğin başından itibaren bir konser değil, Travis Scott'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen özel bir deneyim organizasyonu olarak duyurulduğu belirtildi.

