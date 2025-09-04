8 yıllık evliliği bitmişti! Anıl Altan’ın eski eşi Pelin Akil’den sürpriz karar

ŞARKICI OLACAK

Güzel oyuncu, "Müzikle ilgili bir şey yapmadan bu hayattan gitmek istemem. Şu an kalbimi en çok çarptıran şeylerden biri müzik. Uzun zamandır içimde tuttuğum o isteği artık daha fazla ertelemek istemiyorum. Sürpriz bir şarkı üzerinde çalışıyorum; çok yakında paylaşacağım." dedi.

Boşanma sonrası ilk kez "ŞAMDAN PLUS" dergisine konuşan Pelin Akil, büyük bir dönüşüm içinde olduğunu söyleyip bir de yakında şarkıcı olacağını müjdeledi.