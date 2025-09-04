04 Eylül 2025, Perşembe

8 yıllık evliliği bitmişti! Anıl Altan'ın eski eşi Pelin Akil'den sürpriz karar

2026 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil ile Anıl Altan çifti, geçtiğimiz haftalarda 8 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. İkiz annesi olan Akil, boşanmanın ardından uzun süre sessiz kalmıştı. Ancak güzel oyuncu, Şamdan Plus'a yaptığı samimi açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Akil, ayrılık sonrası aldığı sürpriz bir kararla hayranlarını şaşırttı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.09.2025 10:07 Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 10:07
Rol aldıkları Arka Sıradakiler dizisinin setinde tanışan Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında evlenmiş ve 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina dünyaya gelmişti.

Uzun yıllardır aşklarıyla örnek çiftler arasında gösterilen ikilinin boşandığı geçtiğimiz haftalarda kesinleşti.

Güzel oyuncu, bir konserde yaptığı açıklamada, "Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık" diyerek ayrılığı doğrulamıştı.

Açıklamanın ardından sosyal medyada da sürpriz bir paylaşım yapan Akil, Anıl Altan ve çocuklarıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafına "Aile zamanı" notunu düşerek dikkat çekmişti.

Uzun süren sessizliğini bozan Akil, iki çocuğunun babası Anıl Altan'dan ayrıldıktan sonra ilk kez Şamdan Plus'a konuştu.

AYRILIK SONRASI İLK KEZ KONUŞTU

Dergi kapağında yer alan Pelin Akil, boşanmanın ardından yaşadığı süreci samimi sözlerle paylaştı. Güzel oyuncu, "Özel hayatımdaki değişim bana büyük bir dönüşüm getirdi. Yeni başlangıçların, yeni projelerin ve biraz da kendime daha çok yer açacağım bir dönemin eşiğindeyim. Hem geçmişin yorgunluğunu bırakıyorum hem de önüme bakarken heyecan duyuyorum" ifadelerini kullandı. Akil'in açıklamaları, 8 yıllık evliliğin onu hem yorduğunu hem de hayatında derin izler bıraktığını gösterdi.

Akil, ayrıca hayranlarını şaşırtan bir açıklama yaptı.

ŞARKICI OLACAK

Güzel oyuncu, "Müzikle ilgili bir şey yapmadan bu hayattan gitmek istemem. Şu an kalbimi en çok çarptıran şeylerden biri müzik. Uzun zamandır içimde tuttuğum o isteği artık daha fazla ertelemek istemiyorum. Sürpriz bir şarkı üzerinde çalışıyorum; çok yakında paylaşacağım." dedi.

Boşanma sonrası ilk kez "ŞAMDAN PLUS" dergisine konuşan Pelin Akil, büyük bir dönüşüm içinde olduğunu söyleyip bir de yakında şarkıcı olacağını müjdeledi.