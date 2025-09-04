04 Eylül 2025, Perşembe
8 yıllık evliliği bitmişti! Anıl Altan'ın eski eşi Pelin Akil'den sürpriz karar
2026 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil ile Anıl Altan çifti, geçtiğimiz haftalarda 8 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. İkiz annesi olan Akil, boşanmanın ardından uzun süre sessiz kalmıştı. Ancak güzel oyuncu, Şamdan Plus'a yaptığı samimi açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Akil, ayrılık sonrası aldığı sürpriz bir kararla hayranlarını şaşırttı.
Giriş Tarihi: 04.09.2025 10:07 Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 10:07