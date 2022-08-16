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Haberler Galeri 8 yıllık eşinden boşanan Petek Dinçöz’ün hızına yetişmek ne mümkün! Dün kına gecesi bu akşam nikah! Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayrakdar evleniyor! Meğer eski aşıklarmış...

8 yıllık eşinden boşanan Petek Dinçöz’ün hızına yetişmek ne mümkün! Dün kına gecesi bu akşam nikah! Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayrakdar evleniyor! Meğer eski aşıklarmış...

Geçen mart ayında 8 yıllık kocası Serkan Kodaloğlu ile boşanarak yurt dışında yaşayan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Nida Büyükbayraktar ile nişanlandığını açıklamıştı. Şimdiye kadar özel hayatına dair paylaşım yapmayan Dinçöz, nişan yüzükleriyle verdikleri pozu, "Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın" notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Dün akşam kına gecesi yapan Petek Dinçöz bu akşam Nida Büyükbayrakdar ile evleniyor. Öte yandan Nida Büyükbayrakdar ile ilgili ortaya çıkan detay magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 16.08.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 10:58
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8 yıllık eşinden boşanan Petek Dinçöz’ün hızına yetişmek ne mümkün! Dün kına gecesi bu akşam nikah! Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayrakdar evleniyor! Meğer eski aşıklarmış...

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, geçen mart ayında oğlu Aslan'ın babası Serkan Kodaloğlu'ndan tek celsede boşanmıştı. Evliliğini bitirdikten sonra oğlu Aslan'ın eğitim hayatı için Amerika'ya yerleştiğini duyuran Petek Dinçöz, Türkiye'ye geri döndü. Dinçöz kısa süren yalnızlığın ardından geçen hafta Nida Büyükbayrakdar ile nişanlandı. İkilinin eski aşık olduğu ortaya çıktı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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8 yıllık eşinden boşanan Petek Dinçöz’ün hızına yetişmek ne mümkün! Dün kına gecesi bu akşam nikah! Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayrakdar evleniyor! Meğer eski aşıklarmış...

'RABBİM BİZİ BİRBİRİMİZDEN HİÇ AYIRMASIN'

Petek Dinçöz, mutlu haberi 'Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun, Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın' notu ile sosyal medya hesabından duyurdu

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8 yıllık eşinden boşanan Petek Dinçöz’ün hızına yetişmek ne mümkün! Dün kına gecesi bu akşam nikah! Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayrakdar evleniyor! Meğer eski aşıklarmış...

BEKARLIĞA VEDA EDİYOR

Bu akşam Beşiktaş'taki bir otelde Nida Büyükbayrakdar ile Nikah masasına oturacak olan Petek Dinçöz için arkadaşları kına gecesi organize etti.

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8 yıllık eşinden boşanan Petek Dinçöz’ün hızına yetişmek ne mümkün! Dün kına gecesi bu akşam nikah! Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayrakdar evleniyor! Meğer eski aşıklarmış...

KINA GECESİ YAPTI

Ellerine kına yakılan Dinçöz, gecenin fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı.

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8 yıllık eşinden boşanan Petek Dinçöz’ün hızına yetişmek ne mümkün! Dün kına gecesi bu akşam nikah! Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayrakdar evleniyor! Meğer eski aşıklarmış...

MAHKEMEYE BAŞVURMUŞTU

Ünlü şarkıcı, yeniden evlenebilmek için beklemesi gereken 300 günlük 'iddet' süresinin kaldırılması talebiyle avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Petek Dinçöz'ün başvurusu kabul edildi.