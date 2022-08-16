8 yıllık eşinden boşanan Petek Dinçöz’ün hızına yetişmek ne mümkün! Dün kına gecesi bu akşam nikah! Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayrakdar evleniyor! Meğer eski aşıklarmış...

Geçen mart ayında 8 yıllık kocası Serkan Kodaloğlu ile boşanarak yurt dışında yaşayan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Nida Büyükbayraktar ile nişanlandığını açıklamıştı. Şimdiye kadar özel hayatına dair paylaşım yapmayan Dinçöz, nişan yüzükleriyle verdikleri pozu, "Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın" notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Dün akşam kına gecesi yapan Petek Dinçöz bu akşam Nida Büyükbayrakdar ile evleniyor. Öte yandan Nida Büyükbayrakdar ile ilgili ortaya çıkan detay magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte ayrıntılar…