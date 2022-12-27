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Haberler Galeri 8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın son hali hakkında açıklama! Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl?

8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın son hali hakkında açıklama! Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla gönüllere taht kuran ünlü sunucu Kenan Işık'ın sağlık durumu ile ilgili yeni bir haber geldi. 8 yıl önce beyin kanaması geçiren usta sanatçı, 2014 yılından beri komada. Beyin kanaması geçirdiğinde 67 yaşında olan Kenan Işık'ın arkadaşı, konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte usta sanatçı Kenan Işık'ın son sağlık durumu hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 27.12.2022 16:40 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 08:46
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8 yıldır komada olan Kenan Işık’ın son hali hakkında açıklama! Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Kim Milyoner Olmak İster programının hafızalara kazanan usta sanatçısı Kenan Işık'ın son durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Işık'ın arkadaşı Ozan Zeybek, sevindirici haberi verdi. Peki, Kenan Işık'ın son sağlık durumu ne? İşte, usta ismin sağlık durumuyla ilgili merak edilenler...

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8 yıldır komada olan Kenan Işık’ın son hali hakkında açıklama! Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

KENAN IŞIK'A NE OLMUŞTU?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının efsane sunucusu Kenan Işık, 2014 yılında spor sonrasında girdiği saunada fenalaşmış ve dengesini kaybederek başını çarpmıştı. Olayın ardından 4 saat süren ameliyata alınan Işık, hayati tehlikeyi atlatmış fakat komaya girmişti.

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8 yıldır komada olan Kenan Işık’ın son hali hakkında açıklama! Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Tam 8 yıldır komada olan sanatçının son durumu merak konusu oluyordu. Usta sanatçının sağlık durumu hakkında, arkadaşından yeni bir bilgi paylaşıldı.

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8 yıldır komada olan Kenan Işık’ın son hali hakkında açıklama! Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

KENAN IŞIK'IN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Tam 8 yıldır komada ve bilinci kapalı olarak yaşayan Kenan Işık'ın son hali ile ilgili olarak ailesi ve arkadaşlarından yeni bir açıklama geldi.

Sanatçının fiziksel durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.

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8 yıldır komada olan Kenan Işık’ın son hali hakkında açıklama! Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Usta sanatçının sağlık durumu hakkında arkadaşı Ozan Zeybek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.