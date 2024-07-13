’8 günde 8 kilo verdi’ demişlerdi! Şafak Sezer kilolarından böyle kurtulmuş! Uyguladığı diyet...

8 GÜNDE 8 KİLO MU?

Şafak Sezer bir konser çıkışı verdiği kilolar hakkında sorulan sorulara yanıtlamıştı. Ünlü komedyen "8 günde 8 kilo verdiniz mi?' sorusuna "Tabii tabii. Öyle bir alet var bizim evde gidiyorum 8 günde 8 kere şişip geliyorum" demişti.

Mümkün olduğu kadar sağlıklı beslenmeye dikkat ettiğini söyleyen Sezer yağları aldırdığı konusuna ise "Belirli bir yaştan sonra yağları aldırmakta fayda var" dedi.