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'8 günde 8 kilo verdi' demişlerdi! Şafak Sezer kilolarından böyle kurtulmuş! Uyguladığı diyet...

Ünlülerin zayıflama sırrı merak konusu oluyor. Kutsal Damacana, Kolpaçino ve Türk Malı gibi projelerle hafızalara kazınan ünlü komedyen Şafak Sezer, son dönemde verdiği kilolar sonrası yaşadığı değişimle gündemde. Ünlü komedyenin zayıflama yöntemi merak konusu olurken, yağlarını aldırdığı ve 8 günde 8 kilo verdiği söylenmişti. Bu iddialar sonrası Sezer, konuya açıklık getirdi. İşte Şafak Sezer diyeti...

ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 13:16 Güncelleme: 13.07.2024 13:20
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’8 günde 8 kilo verdi’ demişlerdi! Şafak Sezer kilolarından böyle kurtulmuş! Uyguladığı diyet...

Kolpaçino 4 filmiyle gişe rekorları kıran Sezer, verdiği kilolar sonrası inanılmaz değişti. Ünlü komedyenin kilo verme yöntemi de bir hayli merak konusu oldu. Sezer'in kan grubuna göre beslenerek zayıfladığı öğrenildi.

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’8 günde 8 kilo verdi’ demişlerdi! Şafak Sezer kilolarından böyle kurtulmuş! Uyguladığı diyet...

Ancak ünlü komedyenin 8 günde 8 kilo verdiğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Sezer ise bir röportajında bu konuya açıklık getirmişti.

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’8 günde 8 kilo verdi’ demişlerdi! Şafak Sezer kilolarından böyle kurtulmuş! Uyguladığı diyet...

8 GÜNDE 8 KİLO MU?

Şafak Sezer bir konser çıkışı verdiği kilolar hakkında sorulan sorulara yanıtlamıştı. Ünlü komedyen "8 günde 8 kilo verdiniz mi?' sorusuna "Tabii tabii. Öyle bir alet var bizim evde gidiyorum 8 günde 8 kere şişip geliyorum" demişti.

Mümkün olduğu kadar sağlıklı beslenmeye dikkat ettiğini söyleyen Sezer yağları aldırdığı konusuna ise "Belirli bir yaştan sonra yağları aldırmakta fayda var" dedi.

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’8 günde 8 kilo verdi’ demişlerdi! Şafak Sezer kilolarından böyle kurtulmuş! Uyguladığı diyet...

İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin zayıflama yöntemleri...

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’8 günde 8 kilo verdi’ demişlerdi! Şafak Sezer kilolarından böyle kurtulmuş! Uyguladığı diyet...

Fit görünümüyle hayranlarından beğeni alan ünlü oyuncu, daha önce yaptığı bir açıklama ile açlık orucu yöntemini uyguladığını söylemişti.