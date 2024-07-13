13 Temmuz 2024, Cumartesi
'8 günde 8 kilo verdi' demişlerdi! Şafak Sezer kilolarından böyle kurtulmuş! Uyguladığı diyet...
Ünlülerin zayıflama sırrı merak konusu oluyor. Kutsal Damacana, Kolpaçino ve Türk Malı gibi projelerle hafızalara kazınan ünlü komedyen Şafak Sezer, son dönemde verdiği kilolar sonrası yaşadığı değişimle gündemde. Ünlü komedyenin zayıflama yöntemi merak konusu olurken, yağlarını aldırdığı ve 8 günde 8 kilo verdiği söylenmişti. Bu iddialar sonrası Sezer, konuya açıklık getirdi. İşte Şafak Sezer diyeti...
Giriş: 13.07.2024 13:16 Güncelleme: 13.07.2024 13:20
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