8 ayda büyük değişim! Bergüzar Korel spor salonundan paylaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

4 ayda tam 20 kilo veren ünlü oyuncu Bergüzar Korel, spor salonundaki zorlu mücadelesini paylaştı. Yaşadığı fiziksel değişimle ağızları açık bırakan Korel, "Ağlıyordum derken yalan değildi" itirafıyla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, son dönemde verdiği kilolar ve göz kamaştıran değişimiyle magazin gündeminden düşmüyor. Meslektaşı Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği olan ve üç çocuk annesi olan Korel, kısa sürede yaklaşık 20 kilo vererek adeta iğne ipliğe döndü.

Son olarak 'Annem Ankara' ile ekranlarda fırtınalar estiren ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zayıflama sürecinin perde arkasını ve yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaştı.

ZAYIFLAMA İĞNESİ DEĞİL, BÜYÜK BİR EMEK VAR

Hakkında çıkan "zayıflama iğnesi kullandı" iddialarına sert ve net bir dille yanıt veren Bergüzar Korel, başarısının sırrının tamamen disiplin olduğunu vurguladı. Arkadaşı Esra Ruşan'ın programında konuk olan ünlü oyuncu, zayıflama süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"'İğneyle mi zayıfladın?' diye soruyorlar. Yok, midemi aldırdım! Çok spor yaptım, çok da aç kaldım. Saat 15.00'te yemeği kesiyordum. Makine gibiyim; her şeyim planlı, programlı. Hayatım boyunca çok kilo alıp verdim ama ilk kez 4 aydır disiplinle, ful beslenme ve antrenman programıyla böyle bir değişim yaşadım. Spor hocalarımın, diyetisyenimin ve benim emeğimle oldu bu."

8 AYLIK DEĞİŞİM: SPOR YAPARKEN PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve değişim sürecini adım adım paylaşan Korel, bu kez de spor salonundan yayınladığı "öncesi ve sonrası" videolarıyla motivasyon kaynağı oldu.

15 Eylül 2025 (Başlangıç)

Spor yaparken zorlandığı anları paylaşan oyuncu, 7.5 kg ağırlıkla çalışırken, "7,5 kg ile seti tamamlayamıyorum. 'Ağlıyordum' derken yalan değildi" notunu düşerek yaşadığı fiziksel zorluğu itiraf etti.

20 Mayıs 2026 (Güncel Durum)

Tam 8 ay sonra yeni bir video paylaşan ünlü isim, 30 kg ile 3 set antrenman yapabildiğini göstererek vücudundaki inanılmaz değişimi ve güçlenmeyi gözler önüne serdi.

"BEBEK ADIMLARIYLA BU NOKTAYA GELDİM"

Geçmişte spor konusunda istikrarlı olamadığını belirten başarılı oyuncu, pes etmeyi düşünen takipçilerine şu sözlerle seslendi:

"Bu videoları paylaşıyorum çünkü ben ciddi sakatlıkları olan, ağrıdan korkan, hep yarı yolda pes eden biriydim. Ona rağmen bebek adımlarıyla, yavaş yavaş 8 ayda bu noktaya geldim. İyi hoca, disiplin ve dikkatli beslenmeyle neler mümkün göstermek istedim."

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, hem kariyerlerindeki başarıları hem de mutlu aile yaşantılarıyla sık sık gündeme geliyor.

İLK GÖZ AĞRISI: ALİ ERGENÇ

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, evliliklerinin ilk yılında anne-baba olma heyecanını yaşadı. Çiftin ilk erkek çocukları Ali, Şubat 2010'da dünyaya gözlerini açtı. Şimdilerde gençlik nizamına adım atan Ali, ailenin en büyük çocuğu olma unvanını taşıyor.

AİLENİN İKİNCİ NEŞESİ: HAN ERGENÇ

İlk çocuklarının doğumundan uzun bir süre sonra yeniden bebek müjdesi veren ünlü çift, ikinci oğullarına kavuştu. Ergenç ailesinin ikinci erkek çocuğu Han, Mart 2020'de doğdu. Han'ın gelişiyle birlikte ünlü çiftin mutluluğu katlandı.

YILLAR SONRA GELEN KIZ BEBEK MÜJDESİ: LEYLA ERGENÇ

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, üçüncü kez anne-baba olacaklarını öğrendiklerinde büyük bir heyecan yaşamıştı. Çiftin üçüncü çocuğu ve ailenin tek kızı olan Leyla, Kasım 2021'de dünyaya gelmişti.

