8 ayda büyük değişim! Bergüzar Korel spor salonundan paylaştı

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, son dönemde verdiği kilolar ve göz kamaştıran değişimiyle magazin gündeminden düşmüyor. Meslektaşı Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği olan ve üç çocuk annesi olan Korel, kısa sürede yaklaşık 20 kilo vererek adeta iğne ipliğe döndü.

Son olarak 'Annem Ankara' ile ekranlarda fırtınalar estiren ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zayıflama sürecinin perde arkasını ve yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaştı.

ZAYIFLAMA İĞNESİ DEĞİL, BÜYÜK BİR EMEK VAR

Hakkında çıkan "zayıflama iğnesi kullandı" iddialarına sert ve net bir dille yanıt veren Bergüzar Korel, başarısının sırrının tamamen disiplin olduğunu vurguladı. Arkadaşı Esra Ruşan'ın programında konuk olan ünlü oyuncu, zayıflama süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"'İğneyle mi zayıfladın?' diye soruyorlar. Yok, midemi aldırdım! Çok spor yaptım, çok da aç kaldım. Saat 15.00'te yemeği kesiyordum. Makine gibiyim; her şeyim planlı, programlı. Hayatım boyunca çok kilo alıp verdim ama ilk kez 4 aydır disiplinle, ful beslenme ve antrenman programıyla böyle bir değişim yaşadım. Spor hocalarımın, diyetisyenimin ve benim emeğimle oldu bu."