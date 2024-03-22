72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali ağızları açık bıraktı! Avrupa Yakası dizisiyle tanınmıştı bakın şimdi ne yapıyor...

72 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüşen oyuncu Esin Gündoğdu'nun zayıflama sırrı ortaya çıktı. 'Avrupa Yakası' ile ekranlara adım atan ve daha sonra 'Aşk Yeniden' ve 'Yeni Gelin' gibi sevilen yapımlarda rol alan Esin Gündoğdu, son haliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Verdiği kilolarla adından söz ettiren oyuncu bambaşka bir iş yapıyor! İşte haberin detayları...