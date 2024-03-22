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Haberler Galeri 72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali ağızları açık bıraktı! Avrupa Yakası dizisiyle tanınmıştı bakın şimdi ne yapıyor...

72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali ağızları açık bıraktı! Avrupa Yakası dizisiyle tanınmıştı bakın şimdi ne yapıyor...

72 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüşen oyuncu Esin Gündoğdu'nun zayıflama sırrı ortaya çıktı. 'Avrupa Yakası' ile ekranlara adım atan ve daha sonra 'Aşk Yeniden' ve 'Yeni Gelin' gibi sevilen yapımlarda rol alan Esin Gündoğdu, son haliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Verdiği kilolarla adından söz ettiren oyuncu bambaşka bir iş yapıyor! İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 22.03.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 11:26
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72 kilo veren Esin Gündoğdu’nun son hali ağızları açık bıraktı! Avrupa Yakası dizisiyle tanınmıştı bakın şimdi ne yapıyor...

Ünlü oyuncu Esin Gündoğdu, son zamanlarda inanılmaz bir değişim geçirdi. 2004 yılında Avrupa Yakası dizisiyle tanınmaya başlayan Gündoğdu, tam 72 kilo vererek incecik bir görünüme kavuştu.

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72 kilo veren Esin Gündoğdu’nun son hali ağızları açık bıraktı! Avrupa Yakası dizisiyle tanınmıştı bakın şimdi ne yapıyor...

Verdiği kilolarla adeta dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncuya bazı sosyal medya takipçileri, "Günden güne eriyor", "Muhteşem değişim", "Helal olsun" gibi yorumlarda bulundu.

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72 kilo veren Esin Gündoğdu’nun son hali ağızları açık bıraktı! Avrupa Yakası dizisiyle tanınmıştı bakın şimdi ne yapıyor...

Ünlü oyuncu Esin Gündoğdu, daha önce yaptığı bir açıklamada yaşadığı değişimi ve sağlığına kavuşmanın verdiği duyguları şu şekilde ifade etmişti:

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72 kilo veren Esin Gündoğdu’nun son hali ağızları açık bıraktı! Avrupa Yakası dizisiyle tanınmıştı bakın şimdi ne yapıyor...

"Kendimi çok rahatlamış hissediyorum. Salondan odaya gidemiyordum, basamak çıkamıyordum. Şu anda kendimi çok rahatlamış hissediyorum."

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72 kilo veren Esin Gündoğdu’nun son hali ağızları açık bıraktı! Avrupa Yakası dizisiyle tanınmıştı bakın şimdi ne yapıyor...

İşte Esin Gündoğdu başta olmak üzere kilo veren ünlüler...