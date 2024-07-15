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70'li yıllara damga vuran Kapıcılar Kralı filminin İbram'ı bakın şimdi ne iş yapıyor! Son hali ortaya çıktı...

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nda Seyit'in oğlu İbram'ı canlandıran usta oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı. Filmdeki replikleriyle hafızalara kazınan ve hala izleyicileri ekran başına kilitleyen filmde Kemal Sunal'ın minik rol arkadaşı, şimdilerde 50'li yaşlarında. İşte Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı Soner Yağız'ın son hali...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 11:20 Güncelleme: 15.07.2024 11:20
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70’li yıllara damga vuran Kapıcılar Kralı filminin İbram’ı bakın şimdi ne iş yapıyor! Son hali ortaya çıktı...

Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu Kapıcılar Kralı'ndaki minik İbram'ın son hali merak konusu oldu.

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70’li yıllara damga vuran Kapıcılar Kralı filminin İbram’ı bakın şimdi ne iş yapıyor! Son hali ortaya çıktı...

1976 yapımı film, aradan geçen 47 yılda hala izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Hiç kuşkusuz en sevilen Kemal Sunal filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nda usta sanatçı uyanık kapıcı Seyit'e hayat vermişti.

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70’li yıllara damga vuran Kapıcılar Kralı filminin İbram’ı bakın şimdi ne iş yapıyor! Son hali ortaya çıktı...

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı bir Türk filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Soner Yağız'ı şimdi görenler ise tanıyamadı.

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70’li yıllara damga vuran Kapıcılar Kralı filminin İbram’ı bakın şimdi ne iş yapıyor! Son hali ortaya çıktı...

Filmde babasına yardım eden ve hafızalara kazınan repliklerin baş kahramanı olan İbram şimdilerde 50'li yaşlarında. İşte Soner Yağız başta olmak üzere ünlü oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...

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70’li yıllara damga vuran Kapıcılar Kralı filminin İbram’ı bakın şimdi ne iş yapıyor! Son hali ortaya çıktı...

Soner Yağız - İbram (Kapılar Kralı)