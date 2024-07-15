15 Temmuz 2024, Pazartesi
70'li yıllara damga vuran Kapıcılar Kralı filminin İbram'ı bakın şimdi ne iş yapıyor! Son hali ortaya çıktı...
Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nda Seyit'in oğlu İbram'ı canlandıran usta oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı. Filmdeki replikleriyle hafızalara kazınan ve hala izleyicileri ekran başına kilitleyen filmde Kemal Sunal'ın minik rol arkadaşı, şimdilerde 50'li yaşlarında. İşte Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı Soner Yağız'ın son hali...
Giriş: 15.07.2024 11:20 Güncelleme: 15.07.2024 11:20
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