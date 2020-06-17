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70 kilo birden veren Ferah Zeydan bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı

Katıldığı müzik yarışmasıyla adını duyuran ve çıkarttığı şarkılarla dikkat çeken Ferah Zeydan, bambaşka birine dönüştü. 26 yaşındaki şarkıcı geçtiğimiz yıl geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 70 kilo birden verdi. Hayata yeniden döndüğünü söyleyen Ferah Zeydan'ı görenler tanımakta güçlük çekti. İşte Ferah Zeydan'ın yaşadığı inanılmaz değişim...

Giriş Tarihi: 17.06.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 16:05
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70 kilo birden veren Ferah Zeydan bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı

'X Factor' adlı müzik yarışmasıyla adını duyurmasının ardından çıkardığı şarkılarla sevilen Ferah Zeydan, mide küçültme ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu.

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70 kilo birden veren Ferah Zeydan bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı

Geçtiğimiz yıl bıçak altına yatan Zeydan, midesinin bir kısmının alınmasının ardından çok sıkı bir diyet uyguladı. Aynı zamanda bisiklete binen ve her gün spor yapan Ferah Zeydan'ı kilolu haliyle tanıyan hayranları, şarkıcıyı tanımakta güçlük çekti.

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70 kilo birden veren Ferah Zeydan bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı

Ameliyat sonrası hayata yeniden döndüğünü belirten şarkıcı, sokakta karşılaştığı sevenlerine kendisinin Ferah Zeydan olduğunu ispat etmek için hayli çaba gösteriyor.

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70 kilo birden veren Ferah Zeydan bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı

Bambaşka bir görüntüye sahip olan Ferah Zeydan, yeni haliyle çok mutlu.

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70 kilo birden veren Ferah Zeydan bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı

156 kilodan 86 kiloya düşen şarkıcı, kilo vermeye devam edeceğini ve hedefinin kısa zamanda 80 kilonun altına düşmek olduğunu söyledi.