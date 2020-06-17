70 kilo birden veren Ferah Zeydan bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı

Geçtiğimiz yıl bıçak altına yatan Zeydan, midesinin bir kısmının alınmasının ardından çok sıkı bir diyet uyguladı. Aynı zamanda bisiklete binen ve her gün spor yapan Ferah Zeydan'ı kilolu haliyle tanıyan hayranları, şarkıcıyı tanımakta güçlük çekti.

