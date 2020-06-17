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70 kilo birden veren Ferah Zeydan bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı
Katıldığı müzik yarışmasıyla adını duyuran ve çıkarttığı şarkılarla dikkat çeken Ferah Zeydan, bambaşka birine dönüştü. 26 yaşındaki şarkıcı geçtiğimiz yıl geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 70 kilo birden verdi. Hayata yeniden döndüğünü söyleyen Ferah Zeydan'ı görenler tanımakta güçlük çekti. İşte Ferah Zeydan'ın yaşadığı inanılmaz değişim...
Giriş Tarihi: 17.06.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 16:05
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