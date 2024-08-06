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Haberler Galeri 7 yıl önce eşinden boşanmıştı! Nagihan Karadere evleniyor! Tuğba Özay tanıştırmış...

7 yıl önce eşinden boşanmıştı! Nagihan Karadere evleniyor! Tuğba Özay tanıştırmış...

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere, özel hayatıyla da gündem oluyor. Karadere, bir dönem eski eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle "Kızımı bana göstermiyor" diyerek sitem etmişti. Bu açıklama, medyada geniş yankı bulmuştu. 7 yıl önce eşinden boşanan Karadere, bu sefer de yeni aşkıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Karadere'nin evlilik itirafı...

Giriş Tarihi: 06.08.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:40
7 yıl önce eşinden boşanmıştı! Nagihan Karadere evleniyor! Tuğba Özay tanıştırmış...

Nagihan Karadere, sporcu kimliğinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Karadere, bu kez evlilik itirafıyla gündeme oturdu.

7 yıl önce eşinden boşanmıştı! Nagihan Karadere evleniyor! Tuğba Özay tanıştırmış...

İSMİNİ SIR GİBİ SAKLIYOR!

Yakın arkadaşı Tuğba Özay'ın tanıştırdığı bir iş insanı ile evlilik hazırlıklarına başladığını açıklayan Karadere, "Kiraz sapından yapılmış yüzük ile evlilik teklifi aldım tektaşı bekliyorum" dedi.

7 yıl önce eşinden boşanmıştı! Nagihan Karadere evleniyor! Tuğba Özay tanıştırmış...

Düğünün Monako'da gerçekleşeceğini söyleyen Karadere, evleneceği kişinin ismini sır gibi saklayarak nazar değmesinden korktuğunu belirtti.

7 yıl önce eşinden boşanmıştı! Nagihan Karadere evleniyor! Tuğba Özay tanıştırmış...

Diğer yandan evlilik haberleriyle gündmee gelen Karadere'nin eski eşi de merak konusu oldu. 2022 yılında yarıştığı dönemde kızı Ece Avren'i göremediği için gözyaşlarına boğulan ve "Babası bilerek yapıyor" ifadelerini kullanan Karadere'nin eski eşini görenler şaştı kaldı.

7 yıl önce eşinden boşanmıştı! Nagihan Karadere evleniyor! Tuğba Özay tanıştırmış...

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Türk kısa mesafe ve engelli koşucusu Nagihan Karadere, 27 Aralık 1984 tarihinde dünyaya geldi. Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.