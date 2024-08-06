7 yıl önce eşinden boşanmıştı! Nagihan Karadere evleniyor! Tuğba Özay tanıştırmış...

Diğer yandan evlilik haberleriyle gündmee gelen Karadere'nin eski eşi de merak konusu oldu. 2022 yılında yarıştığı dönemde kızı Ece Avren'i göremediği için gözyaşlarına boğulan ve "Babası bilerek yapıyor" ifadelerini kullanan Karadere'nin eski eşini görenler şaştı kaldı.