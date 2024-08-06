06 Ağustos 2024, Salı
7 yıl önce eşinden boşanmıştı! Nagihan Karadere evleniyor! Tuğba Özay tanıştırmış...
Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere, özel hayatıyla da gündem oluyor. Karadere, bir dönem eski eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle "Kızımı bana göstermiyor" diyerek sitem etmişti. Bu açıklama, medyada geniş yankı bulmuştu. 7 yıl önce eşinden boşanan Karadere, bu sefer de yeni aşkıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Karadere'nin evlilik itirafı...
Giriş Tarihi: 06.08.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:40