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Haberler Galeri 60 kilo verdi evlendi! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cabbar'ı Cem Cücenoğlu'nun eşi bakın kimmiş! Kendisi gibi ünlü...

60 kilo verdi evlendi! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cabbar'ı Cem Cücenoğlu'nun eşi bakın kimmiş! Kendisi gibi ünlü...

ATV ekranlarının sevilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"'da Cabbar karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu, hayranlarını sevindiren bir haberle gündeme geldi. Geçirdiği mide ameliyatı sonrasında 60 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüşen Cücenoğlu, dünyaevine girdi. Verdiği kilolarla adından söz ettiren ünlü oyuncunun eşi de merak konusu oldu. İşte Cem Cücenoğlu'nun kendisi gibi ünlü eşi...

Giriş Tarihi: 12.03.2024 12:27
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60 kilo verdi evlendi! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cabbar’ı Cem Cücenoğlu’nun eşi bakın kimmiş! Kendisi gibi ünlü...

Ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu, 'Ustura Kemal', 'Poyraz Karayel', 'Her Yerde Sen' ve 'Ben Bu Cihana Sığmazam' gibi yapımlarda rol aldı.

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60 kilo verdi evlendi! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cabbar’ı Cem Cücenoğlu’nun eşi bakın kimmiş! Kendisi gibi ünlü...

Ünlü oyuncu, 150 kiloya kadar çıktıktan sonra zayıflamak adına mide ameliyatı geçirmiş ve adeta bambaşka birine dönüşmüştü.

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60 kilo verdi evlendi! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cabbar’ı Cem Cücenoğlu’nun eşi bakın kimmiş! Kendisi gibi ünlü...

Verdiği kilolarla adeta bambaşka biri olan Cücenoğlu, aradığı mutluluğu da buldu ve müzisyen sevgilisi ile Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde dünyaevine girdi.

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60 kilo verdi evlendi! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cabbar’ı Cem Cücenoğlu’nun eşi bakın kimmiş! Kendisi gibi ünlü...

Cücenoğlu, İtalya'daki konserinden dönen sevgilisine kebapçıda evlilik teklifi ettiğini söyleyerek davetlileri güldürdü.

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60 kilo verdi evlendi! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cabbar’ı Cem Cücenoğlu’nun eşi bakın kimmiş! Kendisi gibi ünlü...

Nikahtan kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü çift, nikah sonrası aileleri ve yakın dostlarıyla gönüllerince eğlendi. Törene birçok tanınmış sima katıldı.