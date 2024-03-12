60 kilo verdi evlendi! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cabbar'ı Cem Cücenoğlu'nun eşi bakın kimmiş! Kendisi gibi ünlü...

ATV ekranlarının sevilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"'da Cabbar karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu, hayranlarını sevindiren bir haberle gündeme geldi. Geçirdiği mide ameliyatı sonrasında 60 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüşen Cücenoğlu, dünyaevine girdi. Verdiği kilolarla adından söz ettiren ünlü oyuncunun eşi de merak konusu oldu. İşte Cem Cücenoğlu'nun kendisi gibi ünlü eşi...

Giriş Tarihi: 12.03.2024 12:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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