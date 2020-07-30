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6 yıldır birlikte olan Gupse Özay ve Barış Arduç evlendi! İşte düğün tarihleri…

Deliha filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık ilişkinin ardından dün nikah masasına oturdu. Çeşme'de sadece beş kişinin katıldığı bir nikah töreniyle dünyaevine giren çift, nikah sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çift düğün yapacakları tarihi açıkladı...

Giriş Tarihi: 30.07.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 11:18
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6 yıldır birlikte olan Gupse Özay ve Barış Arduç evlendi! İşte düğün tarihleri…

6 yıldır birlikte olan oyuncu çift Barış Arduç ve Gupse Özay, dün Çeşme Belediye Başkanı tarafından kıyılan nikâhla evlendi. Çiftin, yakın 2 arkadaşı şahit ve tek davetli olurken nikâh töreni de tatil yaptıkları otelde gerçekleşti.

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6 yıldır birlikte olan Gupse Özay ve Barış Arduç evlendi! İşte düğün tarihleri…

DÜĞÜN TARİHİ…

İkili, "Aile büyüklerimiz olmadan düğün de olmaz. Ama şu şartlarda onları kalabalık içine sokmak istemedik. O yüzden nikâhı önden hallettik, önümüzdeki yaz da düğün yaparız" dedi. Özay ise 2 günde karar verip evlendiklerini dile getirdi.

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6 yıldır birlikte olan Gupse Özay ve Barış Arduç evlendi! İşte düğün tarihleri…

"3 YIL ÖNCE TEKLİF ETMİŞTİM "

Barış Arduç, evlenme teklifini üç yıl önce yaptığını söyledi ve "Doğru zaman bugünmüş." dedi.

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6 yıldır birlikte olan Gupse Özay ve Barış Arduç evlendi! İşte düğün tarihleri…

Gupse Özay ise düğün seven bir çift olmadıklarını belirtti ve "Onun dizisi biterken, benim filmim başlıyordu. Bir türlü vakti ayarlayamamıştık. Birbirimize hediye almadık. Yarın (bugün) doğum günüm onu bile geçiştirecek." dedi.

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6 yıldır birlikte olan Gupse Özay ve Barış Arduç evlendi! İşte düğün tarihleri…

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