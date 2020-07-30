6 yıldır birlikte olan Gupse Özay ve Barış Arduç evlendi! İşte düğün tarihleri…

DÜĞÜN TARİHİ…

İkili, "Aile büyüklerimiz olmadan düğün de olmaz. Ama şu şartlarda onları kalabalık içine sokmak istemedik. O yüzden nikâhı önden hallettik, önümüzdeki yaz da düğün yaparız" dedi. Özay ise 2 günde karar verip evlendiklerini dile getirdi.