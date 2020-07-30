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6 yıldır birlikte olan Gupse Özay ve Barış Arduç evlendi! İşte düğün tarihleri…
Deliha filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık ilişkinin ardından dün nikah masasına oturdu. Çeşme'de sadece beş kişinin katıldığı bir nikah töreniyle dünyaevine giren çift, nikah sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çift düğün yapacakları tarihi açıkladı...
Giriş Tarihi: 30.07.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 11:18
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