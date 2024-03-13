13 Mart 2024, Çarşamba
6 yıl önce boşandılar! Survivor Nagihan'ın eski eşine bakın! Kızı Ece Arven'in babası...
Survivor All Star 2024 sezonunda yaşadığı sakatlıkla gündeme gelen Nagihan'ın sağlık durumu, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde konseyde duygusal anlar yaşayan Karadere, kararını gözyaşları içinde açıkladı. Ancak, sevenlerini endişelendiren yarışmacının hayatı da merak edilmeye başlandı. Ünlü ismin evli olup olmadığını sorgulayanlar, Nagihan'ın eşini görünce adeta şaşırdı. Survivor Nagihan'ın 6 yıl önce ayrıldığı eşi bakın kimmiş...
Giriş Tarihi: 13.03.2024 16:20 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 16:22
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