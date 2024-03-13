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Haberler Galeri 6 yıl önce boşandılar! Survivor Nagihan'ın eski eşine bakın! Kızı Ece Arven'in babası...

6 yıl önce boşandılar! Survivor Nagihan'ın eski eşine bakın! Kızı Ece Arven'in babası...

Survivor All Star 2024 sezonunda yaşadığı sakatlıkla gündeme gelen Nagihan'ın sağlık durumu, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde konseyde duygusal anlar yaşayan Karadere, kararını gözyaşları içinde açıkladı. Ancak, sevenlerini endişelendiren yarışmacının hayatı da merak edilmeye başlandı. Ünlü ismin evli olup olmadığını sorgulayanlar, Nagihan'ın eşini görünce adeta şaşırdı. Survivor Nagihan'ın 6 yıl önce ayrıldığı eşi bakın kimmiş...

Giriş Tarihi: 13.03.2024 16:20 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 16:22
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6 yıl önce boşandılar! Survivor Nagihan’ın eski eşine bakın! Kızı Ece Arven’in babası...

Survivor All Star'da en iddialı isimler arasında yer alan Nagihan Karadere, talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Adada bir süredir görünmeyen Nagihan'ın son durumu ise Survivor'da yapılan konseyde açıklandı.

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6 yıl önce boşandılar! Survivor Nagihan’ın eski eşine bakın! Kızı Ece Arven’in babası...

Survivor All Star yarışmacısı Nagihan Karadere, yaşadığı büyük sakatlık sonrasında Acun Ilıcalı ile konseyde karşı karşıya geldi.

Nagihan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Ilıcalı, "İç yan bağ yırtığı var, ön çapraz bağ yırtığı var. Dış menisküs yırtığın var. Buradan bir operasyon geçirmen gerekiyor ancak bu operasyonu erteleme şansın var. Operasyonu sezon sonu da geçirebilirsin ancak bu hasarla doktorumuzun bu konudaki yorumu yarışlarda başarılı olma şansın pek yok. Üst adele grubun sağlamsa sana yarışma şansı verebilir ancak eskisi gibi olma şansını bir mucize görüyor." şeklinde konuştu.

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6 yıl önce boşandılar! Survivor Nagihan’ın eski eşine bakın! Kızı Ece Arven’in babası...

Survivor ile ilgili kararını açıklayan Nagihan Karadere ise "Burayı ve sizleri çok seviyorum. En azından doktorumuzun kontrolünde kendimi denemek istiyorum ama zorlamadan, riske atmadan. Çünkü sağlık her şeyden önemli. Sevenlerimi üzmek istemiyorum. Buradan çekip gitmek en kolayı ancak mücadele etmek en zoru. Doktorumla beraber parkura geri dönmek istiyorum. Olursa olur. Olmazsa da hızlı bir şekilde Türkiye'ye dönüp ameliyatımı olmak istiyorum." dedi.

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6 yıl önce boşandılar! Survivor Nagihan’ın eski eşine bakın! Kızı Ece Arven’in babası...

Böylece Nagihan sakatlığına rağmen Survivor'a devam etmeye karar verdi. Daha önce de diskalifiyenin eşiğinden dönen Karedere'nin özel hayatı da merak konusu oldu.

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6 yıl önce boşandılar! Survivor Nagihan’ın eski eşine bakın! Kızı Ece Arven’in babası...

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Türk kısa mesafe ve engelli koşucusu Nagihan Karadere, 27 Aralık 1984 tarihinde dünyaya geldi. Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.