6 yıl önce boşandılar! Survivor Nagihan’ın eski eşine bakın! Kızı Ece Arven’in babası...

Survivor ile ilgili kararını açıklayan Nagihan Karadere ise "Burayı ve sizleri çok seviyorum. En azından doktorumuzun kontrolünde kendimi denemek istiyorum ama zorlamadan, riske atmadan. Çünkü sağlık her şeyden önemli. Sevenlerimi üzmek istemiyorum. Buradan çekip gitmek en kolayı ancak mücadele etmek en zoru. Doktorumla beraber parkura geri dönmek istiyorum. Olursa olur. Olmazsa da hızlı bir şekilde Türkiye'ye dönüp ameliyatımı olmak istiyorum." dedi.