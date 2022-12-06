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Haberler Galeri 6 aylık hamile Fahriye Evcen hamilelik pozunu paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Burak Özçivit ile ikinci bebeklerine sarılmayı bekleyen Evcen’e beğeni yağdı

6 aylık hamile Fahriye Evcen hamilelik pozunu paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Burak Özçivit ile ikinci bebeklerine sarılmayı bekleyen Evcen’e beğeni yağdı

2017'de evlenen ünlü oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle 'maşallah' dedirtiyor. Evliliklerini Karan ismini verdikleri evlatlarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, bugünler ikinci çocuklarına sarılmak için gün sayıyor. 6 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in bebeğinin cinsiyeti erkek olduğu ortaya çıkmıştı. Instagram'ı aktif kullanan güzel oyuncu son olarak siyahlar içinde bir paylaşım yaptı. Evcen, berrak güzelliğiyle de kalpleri topladı. İşte doğumuna 3 ay kalan Fahriye Evcen'in karnı burnunda yeni karesi…

Giriş Tarihi: 06.12.2022 14:22
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6 aylık hamile Fahriye Evcen hamilelik pozunu paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Burak Özçivit ile ikinci bebeklerine sarılmayı bekleyen Evcen’e beğeni yağdı

Fahriye Evcen'den karnı burnunda yeni paylaşım! Sosyal medya kullanıcıları Evcen'i beğeni yağmuruna tuttu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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6 aylık hamile Fahriye Evcen hamilelik pozunu paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Burak Özçivit ile ikinci bebeklerine sarılmayı bekleyen Evcen’e beğeni yağdı

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor.

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6 aylık hamile Fahriye Evcen hamilelik pozunu paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Burak Özçivit ile ikinci bebeklerine sarılmayı bekleyen Evcen’e beğeni yağdı

2. BEBEK HEYECANI

Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor.

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6 aylık hamile Fahriye Evcen hamilelik pozunu paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Burak Özçivit ile ikinci bebeklerine sarılmayı bekleyen Evcen’e beğeni yağdı

DÜŞMAN ÇATLATAN MUTLULUK

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle düşman çatlatıyor.

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6 aylık hamile Fahriye Evcen hamilelik pozunu paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Burak Özçivit ile ikinci bebeklerine sarılmayı bekleyen Evcen’e beğeni yağdı

6 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in bebeğinin cinsiyeti erkek olarak açıklanmıştı.