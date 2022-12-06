6 aylık hamile Fahriye Evcen hamilelik pozunu paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Burak Özçivit ile ikinci bebeklerine sarılmayı bekleyen Evcen’e beğeni yağdı

2017'de evlenen ünlü oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle 'maşallah' dedirtiyor. Evliliklerini Karan ismini verdikleri evlatlarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, bugünler ikinci çocuklarına sarılmak için gün sayıyor. 6 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in bebeğinin cinsiyeti erkek olduğu ortaya çıkmıştı. Instagram'ı aktif kullanan güzel oyuncu son olarak siyahlar içinde bir paylaşım yaptı. Evcen, berrak güzelliğiyle de kalpleri topladı. İşte doğumuna 3 ay kalan Fahriye Evcen'in karnı burnunda yeni karesi…