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6 ayda 30 kilo veren Ata Demirer'in yeni imajı gündem oldu! Hollywood yıldızına selam yolladı

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren ünlü komedyen Ata Demirer, yeni imajıyla gündem oldu. Demirer, son olarak sosyal medya hesaplarından paylaştığı yeni pozlarla dikkat çekti. Kendine kült filmlerden "Leon" karakterinin imajını yaptığı bir fotoğrafını paylaşan ünlü komedyen, bu paylaşımıyla takipçilerinin ilgi odağı oldu. İşte 30 kilo veren Ata Demirer'in son hali...

Giriş Tarihi: 07.02.2024 09:48
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6 ayda 30 kilo veren Ata Demirer’in yeni imajı gündem oldu! Hollywood yıldızına selam yolladı

Ünlü komedyen Ata Demirer, son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelen Demirer, yeni imajıyla takipçilerini şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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6 ayda 30 kilo veren Ata Demirer’in yeni imajı gündem oldu! Hollywood yıldızına selam yolladı

Dış görünüşündeki büyük değişim için geçtiğimiz yıldan beri sağlıklı beslenen ve hayatından sporu eksik etmeyen ünlü oyuncu Ata Demirer, geçtiğimiz hafta bir programa konuk olmuştu.

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6 ayda 30 kilo veren Ata Demirer’in yeni imajı gündem oldu! Hollywood yıldızına selam yolladı

Demirer, '30 kilo vermiş durumdayım' diyerek zayıflama sırrını açıklamıştı. "Direkt et, balık, protein yedim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm" diyen ünlü komedyen, hakkında çıkan mide ameliyatı haberleri de yalanlamıştı.

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6 ayda 30 kilo veren Ata Demirer’in yeni imajı gündem oldu! Hollywood yıldızına selam yolladı

"İNSÜLİN DİRENCİM VARDI"

Hakkında çıkan iddiaları yalanlayan Ata Demirer, "Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu. Hayır öyle bir şey olmadı. İzleyenler bilsin ki glisemik endeksim bozuktu, insülin direncim vardı" açıklamasını yapmıştı.

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6 ayda 30 kilo veren Ata Demirer’in yeni imajı gündem oldu! Hollywood yıldızına selam yolladı

Ünlü komedyenin bu paylşamına "filinta gibi oldun Ata", "Abi sen ne yaptın helal olsun" yorumları yağdı.