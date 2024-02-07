6 ayda 30 kilo veren Ata Demirer’in yeni imajı gündem oldu! Hollywood yıldızına selam yolladı

"İNSÜLİN DİRENCİM VARDI"

Hakkında çıkan iddiaları yalanlayan Ata Demirer, "Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu. Hayır öyle bir şey olmadı. İzleyenler bilsin ki glisemik endeksim bozuktu, insülin direncim vardı" açıklamasını yapmıştı.