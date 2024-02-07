07 Şubat 2024, Çarşamba
6 ayda 30 kilo veren Ata Demirer'in yeni imajı gündem oldu! Hollywood yıldızına selam yolladı
Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren ünlü komedyen Ata Demirer, yeni imajıyla gündem oldu. Demirer, son olarak sosyal medya hesaplarından paylaştığı yeni pozlarla dikkat çekti. Kendine kült filmlerden "Leon" karakterinin imajını yaptığı bir fotoğrafını paylaşan ünlü komedyen, bu paylaşımıyla takipçilerinin ilgi odağı oldu. İşte 30 kilo veren Ata Demirer'in son hali...
Giriş Tarihi: 07.02.2024 09:48
- 1
- 192
- 2
- 192
- 3
- 192
- 4
- 192
- 5
- 192