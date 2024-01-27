27 Ocak 2024, Cumartesi
6 ayda 22 kilo verdiren Şeyla Halis diyeti! Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina’sı Menekşe'nin son hali şoke etti! "Beni zayıflatan tek şey..."
Yıllar geçse de eski bölümleri hala izlenen Cennet Mahallesi, oyuncularıyla da gündem oluyor. Dizide 'Oynak Balinası Menekşe' karakteriyle tanınan Şeyla Halis, son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. Fazla kilolarından kurtularak büyük bir değişim yaşayan oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekiyor. İşte 6 ayda 22 kilo veren Şeyla Halis'in kilo verme sırrı...
Giriş Tarihi: 27.01.2024 16:29
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