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Haberler Galeri 6 ayda 22 kilo verdiren Şeyla Halis diyeti! Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina’sı Menekşe'nin son hali şoke etti! "Beni zayıflatan tek şey..."

6 ayda 22 kilo verdiren Şeyla Halis diyeti! Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina’sı Menekşe'nin son hali şoke etti! "Beni zayıflatan tek şey..."

Yıllar geçse de eski bölümleri hala izlenen Cennet Mahallesi, oyuncularıyla da gündem oluyor. Dizide 'Oynak Balinası Menekşe' karakteriyle tanınan Şeyla Halis, son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. Fazla kilolarından kurtularak büyük bir değişim yaşayan oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekiyor. İşte 6 ayda 22 kilo veren Şeyla Halis'in kilo verme sırrı...

Giriş Tarihi: 27.01.2024 16:29
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6 ayda 22 kilo verdiren Şeyla Halis diyeti! Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina’sı Menekşe’nin son hali şoke etti! Beni zayıflatan tek şey...

2004-2007 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisi oyuncularıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Dizide "Oynak Balina" lakaplı Menekşe karakterine hayat veren ünlü oyuncu Şeyla Halis, yıllar içinde yaşadığı değişimle dikkat çekiyor. Fazla kilolarından kurtulup sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyen Halis, geçmişteki görüntüsünden oldukça farklı bir hale geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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6 ayda 22 kilo verdiren Şeyla Halis diyeti! Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina’sı Menekşe’nin son hali şoke etti! Beni zayıflatan tek şey...

Başrollerinde, Melek Baykal, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şikel, Zeki Alasya gibi isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizisi, hepimizin hafızalarında yer edindi. Dizide "Oynak Balina" lakaplı Menekşe karakterine hayat veren ünlü oyuncu Şeyla Halis, şimdilerde fit görüntüsüyle ağızları açık bırakıyor.

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6 ayda 22 kilo verdiren Şeyla Halis diyeti! Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina’sı Menekşe’nin son hali şoke etti! Beni zayıflatan tek şey...

Ünlü isim zayıflama yolculuğunu disiplin, kararlılık ve pozitif bir yaklaşım ile tamamlayarak büyük bir başarı elde etti. 46 yaşındaki Halis, bir yıl içinde tam 40 kilo vererek adeta yeniden doğdu.

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6 ayda 22 kilo verdiren Şeyla Halis diyeti! Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina’sı Menekşe’nin son hali şoke etti! Beni zayıflatan tek şey...

Halis'in kilo verme stratejisi dikkat çekici. Ölüm orucu gibi aşırı yöntemlere başvurmayan Halis, kilo kaybını mutlu bir süreç haline getirerek, kendini ödüllendirmeyi tercih etmiş. Ayrıca, yeme alışkanlıklarını düzenleyip istediği yiyecekleri doğru zamanda ve uygun miktarda tüketerek başarısını sürdürmüş.

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6 ayda 22 kilo verdiren Şeyla Halis diyeti! Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina’sı Menekşe’nin son hali şoke etti! Beni zayıflatan tek şey...

Zayıflama sürecinde fiziksel sağlığına odaklandığı gibi, aynı zamanda mutluluğunu da ön planda tutan Halis, kendi bedenine uygun beslenmeyi tercih etmiş ve gereksiz yasaklardan kaçınmış. Düzenli yürüyüş ve yüzme gibi fiziksel aktivitelerle hem formunu korumuş hem de stresi azaltarak kilo verme sürecini keyifli hale getirmiş.