Ekranların sevilen ismi İlker Aksum, ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul'daki başarılı performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide hayat verdiği "Bayram Cankaya" karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan usta oyuncu, bu kez setlerden ziyade özel yaşantısıyla gündeme geldi.

2023 yılında Dilay Ekmekçioğlu ile nikah masasına oturan, 2025 yılının başında kızı Lila'yı kucağına alarak 53 yaşında ilk kez baba olmanın heyecanını yaşayan İlker Aksum, bir dergiye verdiği röportajda merak edilenleri içtenlikle anlattı.

"53 yaşında baba olmak sizde nasıl bir duygu yarattı?" sorusunu içtenlikle yanıtlayan Aksum, geç yaşta baba olmanın hem mutluluk hem de bazı endişeleri beraberinde getirdiğini söyledi.

"Pişmanlık... Çünkü daha erken baba olmam gerektiğini anladım. Korku... 53 yaşında baba olunca çocuğunuzun ne kadarını görebilirsiniz ki; doğanın kanunu."