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53 yaşında baba olan İlker Aksum o anı unutamıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da "Bayram Cankaya" karakterini canlandıran İlker Aksum, 53 yaşında ilk kez baba olmanın kendisinde yarattığı mutluluk ve endişeleri samimi sözlerle anlattı. Kızı Lila'nın ilk kez "baba" dediği anı unutamadığını belirten usta oyuncunun, "Daha erken baba olmalıydım" ve "Ağlamamak için kendimi zor tuttum" açıklamaları dikkat çekti.

53 yaşında baba olan İlker Aksum o anı unutamıyor 1

Ekranların sevilen ismi İlker Aksum, ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul'daki başarılı performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide hayat verdiği "Bayram Cankaya" karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan usta oyuncu, bu kez setlerden ziyade özel yaşantısıyla gündeme geldi.

53 yaşında baba olan İlker Aksum o anı unutamıyor 2

"DAHA ERKEN BABA OLMALIYDIM"

2023 yılında Dilay Ekmekçioğlu ile nikah masasına oturan, 2025 yılının başında kızı Lila'yı kucağına alarak 53 yaşında ilk kez baba olmanın heyecanını yaşayan İlker Aksum, bir dergiye verdiği röportajda merak edilenleri içtenlikle anlattı.

53 yaşında baba olan İlker Aksum o anı unutamıyor 3

"53 yaşında baba olmak sizde nasıl bir duygu yarattı?" sorusunu içtenlikle yanıtlayan Aksum, geç yaşta baba olmanın hem mutluluk hem de bazı endişeleri beraberinde getirdiğini söyledi.

"Pişmanlık... Çünkü daha erken baba olmam gerektiğini anladım. Korku... 53 yaşında baba olunca çocuğunuzun ne kadarını görebilirsiniz ki; doğanın kanunu."

53 yaşında baba olan İlker Aksum o anı unutamıyor 4

KIZININ İLK KEZ "BABA" DEDİĞİ ANI UNUTAMIYOR

Ünlü oyuncu, tüm bu düşüncelerin yanında kızı Lila ile yaşadığı anların kendisi için tarifsiz bir mutluluk olduğunu da dile getirdi. Kızının ilk kez "baba" dediği anı unutamadığını belirten Aksum, o an yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı:

"Çok duygusal, çok şaşırtıcı bir ândı. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Olağanüstü bir his. Şimdi her gün yaklaşık yüz kez 'baba' diyor. Henüz 'anne' demedi."

İlker Aksum'un babalık deneyimine ilişkin samimi açıklamaları, sosyal medyada da ilgi gördü.

53 yaşında baba olan İlker Aksum o anı unutamıyor 5

"BENİ O ÇUKURDAN, O KARANLIKTAN ALDI"

53 yaşında baba olduktan sonra yaptığı samimi açıklamalarla gündeme gelen oyuncu İlker Aksum'un, eşi Dilay Ekmekçioğlu hakkında daha önce kullandığı ifadeler yeniden dikkat çekti.

53 yaşında baba olan İlker Aksum o anı unutamıyor 6

Ünlü oyuncu, eşinin hayatındaki en zor dönemlerde kendisine en büyük desteği verdiğini söylemişti.

53 yaşında baba olan İlker Aksum o anı unutamıyor 7

İlker Aksum, daha önce verdiği bir röportajda eşi Dilay Ekmekçioğlu'nun hayatındaki yerini anlatırken duygusal ifadeler kullandı. Oyuncu, "Beni o çukurdan, o karanlıktan aldı, çekti çıkardı. Ayaklarımın üzerine bastırdı." sözleriyle eşine duyduğu minneti dile getirdi.

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