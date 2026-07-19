53 yaşında baba olan İlker Aksum o anı unutamıyor
ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da "Bayram Cankaya" karakterini canlandıran İlker Aksum, 53 yaşında ilk kez baba olmanın kendisinde yarattığı mutluluk ve endişeleri samimi sözlerle anlattı. Kızı Lila'nın ilk kez "baba" dediği anı unutamadığını belirten usta oyuncunun, "Daha erken baba olmalıydım" ve "Ağlamamak için kendimi zor tuttum" açıklamaları dikkat çekti.
Ekranların sevilen ismi İlker Aksum, ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul'daki başarılı performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide hayat verdiği "Bayram Cankaya" karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan usta oyuncu, bu kez setlerden ziyade özel yaşantısıyla gündeme geldi.
"DAHA ERKEN BABA OLMALIYDIM"
2023 yılında Dilay Ekmekçioğlu ile nikah masasına oturan, 2025 yılının başında kızı Lila'yı kucağına alarak 53 yaşında ilk kez baba olmanın heyecanını yaşayan İlker Aksum, bir dergiye verdiği röportajda merak edilenleri içtenlikle anlattı.
"53 yaşında baba olmak sizde nasıl bir duygu yarattı?" sorusunu içtenlikle yanıtlayan Aksum, geç yaşta baba olmanın hem mutluluk hem de bazı endişeleri beraberinde getirdiğini söyledi.
"Pişmanlık... Çünkü daha erken baba olmam gerektiğini anladım. Korku... 53 yaşında baba olunca çocuğunuzun ne kadarını görebilirsiniz ki; doğanın kanunu."
KIZININ İLK KEZ "BABA" DEDİĞİ ANI UNUTAMIYOR
Ünlü oyuncu, tüm bu düşüncelerin yanında kızı Lila ile yaşadığı anların kendisi için tarifsiz bir mutluluk olduğunu da dile getirdi. Kızının ilk kez "baba" dediği anı unutamadığını belirten Aksum, o an yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı:
"Çok duygusal, çok şaşırtıcı bir ândı. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Olağanüstü bir his. Şimdi her gün yaklaşık yüz kez 'baba' diyor. Henüz 'anne' demedi."
İlker Aksum'un babalık deneyimine ilişkin samimi açıklamaları, sosyal medyada da ilgi gördü.
"BENİ O ÇUKURDAN, O KARANLIKTAN ALDI"
53 yaşında baba olduktan sonra yaptığı samimi açıklamalarla gündeme gelen oyuncu İlker Aksum'un, eşi Dilay Ekmekçioğlu hakkında daha önce kullandığı ifadeler yeniden dikkat çekti.