50’lik Defne Samyeli’ye bir bakın! Aldatmak’ın Elmas Heves’i Defne Samyeli’nin kızlarını gören şaştı kaldı! Güzellik GENETİKMİŞ!

Aldatmak dizisi son zamanların ilgi çeken yapımları arasında yer alıyor. Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı atv ekranlarının en çok beğenilen dizilerinden Aldatmak, kadrosuna eklenen yeni oyuncularla da oldukça dikkat çekiyor. Diziye Elmas Heves rolüyle dahil olan Defne Samyeli'de merak edilip araştırılmaya başlandı. 'Aldatmak Elmas Heves kimdir? Sorusunun yanıtını araştıranlar Samyeli'nin kızlarını görünce şaştı kaldı! Peki Defne Samyeli kimdir, nereli, boyu ve daha niceleri… İşte Defne Samyeli'ye dair tüm detaylar…