15 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 50’lik Defne Samyeli’ye bir bakın! Aldatmak’ın Elmas Heves’i Defne Samyeli’nin kızlarını gören şaştı kaldı! Güzellik GENETİKMİŞ!

50’lik Defne Samyeli’ye bir bakın! Aldatmak’ın Elmas Heves’i Defne Samyeli’nin kızlarını gören şaştı kaldı! Güzellik GENETİKMİŞ!

Aldatmak dizisi son zamanların ilgi çeken yapımları arasında yer alıyor. Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı atv ekranlarının en çok beğenilen dizilerinden Aldatmak, kadrosuna eklenen yeni oyuncularla da oldukça dikkat çekiyor. Diziye Elmas Heves rolüyle dahil olan Defne Samyeli'de merak edilip araştırılmaya başlandı. 'Aldatmak Elmas Heves kimdir? Sorusunun yanıtını araştıranlar Samyeli'nin kızlarını görünce şaştı kaldı! Peki Defne Samyeli kimdir, nereli, boyu ve daha niceleri… İşte Defne Samyeli'ye dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 15.12.2022 19:08
  • 1
  • 137
50’lik Defne Samyeli’ye bir bakın! Aldatmak’ın Elmas Heves’i Defne Samyeli’nin kızlarını gören şaştı kaldı! Güzellik GENETİKMİŞ!

Aldatmak dizisinin Elmas Heves'i Defne Samyeli kimdir? Pek çok işte karşımıza çıkan ünlü ismin kızlarını gören şaştı kaldı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 137
50’lik Defne Samyeli’ye bir bakın! Aldatmak’ın Elmas Heves’i Defne Samyeli’nin kızlarını gören şaştı kaldı! Güzellik GENETİKMİŞ!

Aile mahkemesi hakimi bir kadının, mutlu olduğunu düşündüğü, kendi ailesini anlatan Aldatmak dizisi, heyecan dolu yeni bölümleriyle seyircileri ATV ekranlarına kilitlemeye devam ediyor. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun başrol oyuncusu olarak seyirciyle buluştuğu dizinin kadrosuna yeni isimler dahil olmasıyla heyecan doruklara çıkıyor.

  • 3
  • 137
50’lik Defne Samyeli’ye bir bakın! Aldatmak’ın Elmas Heves’i Defne Samyeli’nin kızlarını gören şaştı kaldı! Güzellik GENETİKMİŞ!

DEFNE SAMYELİ KİMDİR?

50 yaşındaki Defne Samyeli, 1 Temmuz 1972'de İstanbul'da, İstanbullu amiral bir babanın ve otelcilik eğitimi almış, Adana'nın Ramazanoğulları ailesinden gelen bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu. 1999 yılından itibaren üç yıl Kanal D Ana Haber'de haber sunuculuğu yaptı.

  • 4
  • 137
50’lik Defne Samyeli’ye bir bakın! Aldatmak’ın Elmas Heves’i Defne Samyeli’nin kızlarını gören şaştı kaldı! Güzellik GENETİKMİŞ!

Kanal D Ana Haber'de farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası iki ödüle layık görüldü. 2000 yılında rahim ağzı kanserine yakalanarak New York'ta ameliyat geçirip nekaheti sonrası Türkiye'ye döndü. 2002 yılında Güneş gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı.

  • 5
  • 137
50’lik Defne Samyeli’ye bir bakın! Aldatmak’ın Elmas Heves’i Defne Samyeli’nin kızlarını gören şaştı kaldı! Güzellik GENETİKMİŞ!

2009 yılında Güneş gazetesiyle yollarını ayırdı. 2010 yılında atv'de yayımlanan Her Şey Bambaşka isimli programı sundu. 2013 yılında Milliyet gazetesinde yeniden köşe yazarlığı yapmaya başladı. 3 Ocak 2015 yılında Milliyet gazetesiyle de yollarını ayırdı.