50 kilo verip kariyerini değiştirdi! Cihat Süvarioğlu'nun bilinmeyenleri

Türk televizyon ve dijital platformlarının aranan yüzlerinden biri olan Cihat Süvarioğlu, oyunculuk kariyerindeki istikrarlı yükselişini sürdürüyor. TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı'nda hayat verdiği "Ramazan" karakteriyle 5 sezon boyunca milyonların gönlünde taht kuran başarılı oyuncu, şimdi ise yeni projeleriyle izleyiciyi şaşırtmaya devam ediyor.

Diğer Yarım (2014) ile adım atan ve ardından Ölene Kadar (2017) ve Yüzleşme (2019) gibi yapımlarla oyunculuk yelpazesini genişleten Süvarioğlu, Gönül Dağı'ndaki performansıyla sektördeki yerini sağlamlaştırdı.

Ancak başarısı sadece televizyon ekranlarıyla sınırlı kalmadı. Dijital dünyadaki yeteneğini Hakan: Muhafız (2018) ve Yarım Kalan Aşklar (2020) gibi iddialı projelerde sergileyen oyuncu, son olarak Kuvvetli Bir Alkış (2024) ile dijital platformlardaki başarısını tescilledi.