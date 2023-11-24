24 Kasım 2023, Cuma
50 gün önce anne olmuştu! Wilma Elles’ten dördüncü çocuk açıklaması
Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı 'Caroline' karakteriyle hafızalara kazınan Wilma Elles, geçtiğimiz yıl Avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenmişti. Kısa süre sonra müjdeli haber veren oyuncu, üçüncü kez anne olacağını açıklamıştı. 5 Ekim'de kızı Tiara Manolya'yı kucağına alan 37 yaşındaki Elles, doğumdan 50 gün sonra dördüncü çocuk hakkında konuştu.
Giriş Tarihi: 24.11.2023 16:22
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