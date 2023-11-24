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50 gün önce anne olmuştu! Wilma Elles’ten dördüncü çocuk açıklaması

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı 'Caroline' karakteriyle hafızalara kazınan Wilma Elles, geçtiğimiz yıl Avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenmişti. Kısa süre sonra müjdeli haber veren oyuncu, üçüncü kez anne olacağını açıklamıştı. 5 Ekim'de kızı Tiara Manolya'yı kucağına alan 37 yaşındaki Elles, doğumdan 50 gün sonra dördüncü çocuk hakkında konuştu.

Giriş Tarihi: 24.11.2023 16:22
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50 gün önce anne olmuştu! Wilma Elles’ten dördüncü çocuk açıklaması

İlk evliliğinden Milat ve Melodi adından iki çocuğu olan Wilma Elles, 2022 yılında Avukat Mehmet Şah Çelik ile dünyaevine girmişti.

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50 gün önce anne olmuştu! Wilma Elles’ten dördüncü çocuk açıklaması

Çiftin İzmir'de gerçekleşen 20 kişilik nikah törenine, Elles'in çocukları da katılmıştı.

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50 gün önce anne olmuştu! Wilma Elles’ten dördüncü çocuk açıklaması

Evlilikten birkaç ay sonra müjdeli haberi veren oyuncu, hamile olduğunu duyurmuştu. Sık sık karnı burnunda pozlarını paylaşan ünlü isim, bebeğinin cinsiyetini de açıklayarak kız çocuk beklediklerini söylemişti.

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50 gün önce anne olmuştu! Wilma Elles’ten dördüncü çocuk açıklaması

"RÜYALAR GERÇEKLEŞTİĞİNDE"

Doğum için Amerika'ya giden Wilma Elles, 5 Ekim'de Instagram hesabından nazar boncuğu ve kalp emojileriyle birlikte yaptığı paylaşım ile kızını kucağına aldığını duyurmuştu. Ailesi ve yeni doğan bebeğiyle çekilen pozlarını yayınlayan oyuncu, "Tiara Manolya, 5.10.2023. Rüyalar gerçekleştiğinde... Çok şükür" mesajını yazmıştı.

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50 gün önce anne olmuştu! Wilma Elles’ten dördüncü çocuk açıklaması

"DÖRDÜNCÜ ÇOCUĞA HAZIRIM"

İzmir'de gerçekleşen Vizyoner Markalar Defilesi'nde podyuma çıkan Wilma Elles, kızı Tiara Manolya'yı da yanında getirdi. Ünlü isim podyumdayken, kızı de kulisteydi.