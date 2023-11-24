50 gün önce anne olmuştu! Wilma Elles’ten dördüncü çocuk açıklaması

"RÜYALAR GERÇEKLEŞTİĞİNDE"

Doğum için Amerika'ya giden Wilma Elles, 5 Ekim'de Instagram hesabından nazar boncuğu ve kalp emojileriyle birlikte yaptığı paylaşım ile kızını kucağına aldığını duyurmuştu. Ailesi ve yeni doğan bebeğiyle çekilen pozlarını yayınlayan oyuncu, "Tiara Manolya, 5.10.2023. Rüyalar gerçekleştiğinde... Çok şükür" mesajını yazmıştı.