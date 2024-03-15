5 yıl evli kaldığı eski eşi... Bahar'ın Evren'i Buğra Gülsoy'un sarışın oğlu annesinin kopyası çıktı!

"Bahar" dizisinde canlandırdığı Evren Yalkın karakteriyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Buğra Gülsoy'un özel hayatı, merak konusu oldu. 42 yaşındaki oyuncu, 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile hayatını birleştirmişti. Bu mutlu birliktelikten 2019 yılında oğulları Cem dünyaya geldi. Küçük yaşına rağmen sevimli tavırlarıyla da göz dolduran Cem, annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte Buğra Gülsoy'un minik oğlu...