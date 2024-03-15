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Haberler Galeri 5 yıl evli kaldığı eski eşi... Bahar'ın Evren'i Buğra Gülsoy'un sarışın oğlu annesinin kopyası çıktı!

5 yıl evli kaldığı eski eşi... Bahar'ın Evren'i Buğra Gülsoy'un sarışın oğlu annesinin kopyası çıktı!

"Bahar" dizisinde canlandırdığı Evren Yalkın karakteriyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Buğra Gülsoy'un özel hayatı, merak konusu oldu. 42 yaşındaki oyuncu, 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile hayatını birleştirmişti. Bu mutlu birliktelikten 2019 yılında oğulları Cem dünyaya geldi. Küçük yaşına rağmen sevimli tavırlarıyla da göz dolduran Cem, annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte Buğra Gülsoy'un minik oğlu...

Giriş Tarihi: 15.03.2024 08:43 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 08:43
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Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un sarışın oğlu annesinin kopyası çıktı! 5 yıl evli kaldığı eski eşi...

Başarılı oyuncu, Bahar dizisinde canlandırdığı 'Evren Hoca' karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Buğra Gülsoy, 2018 yılında oyuncu Nilüfer Gürbüz ile hayatını birleştirmişti.

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Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un sarışın oğlu annesinin kopyası çıktı! 5 yıl evli kaldığı eski eşi...

Yaklaşık 5 sene önce nikah masasına oturan çift tek celsede boşanmıştı. Çiftin Cem adında bir oğlu bulunuyor.

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Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un sarışın oğlu annesinin kopyası çıktı! 5 yıl evli kaldığı eski eşi...

Gülsoy, sosyal medya hesabı üzerinden oğlunun fotoğraflarını paylaşmayı da ihmal etmiyor.

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Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un sarışın oğlu annesinin kopyası çıktı! 5 yıl evli kaldığı eski eşi...

Gülsoy'un oğlu Cem, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Oğlu hakkında samimi açıklamalarda bulunan Gülsoy, "Onunla beraber nasıl davranman gerektiğini öğreniyorsun. Aslında o da sana öğretiyor" demişti.

İşte başta Buğra Gülsoy olmak üzere ünlülerin çocukları...

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Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un sarışın oğlu annesinin kopyası çıktı! 5 yıl evli kaldığı eski eşi...

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN KIZI DERİN BEŞİKÇİOĞLU