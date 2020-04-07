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5. sezon müjdesi! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon yeni sezon olacak mı?
La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? Netflix'te yayınlanan La Casa De Papel dizisinin 5. yeni sezonu heyecanla bekleniyor. 4'üncü sezonu geçtiğimiz gün yayınlanan La Casa De Papel'in 5. sezonunun yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu. Dizinin yapımcısı Alex Pina'dan 5. sezon açıklaması geldi. Peki, La Case de Papel 5. sezon olacak mı? La Case de Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 07.04.2020 17:55Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 18:05