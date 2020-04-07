5. sezon müjdesi! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon yeni sezon olacak mı?

La Case de Papel'de 5. sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. 4'üncü sezonuyla seyircisinin karşısına çıkan La Casa de Papel'in bu sezonunda ortalık karışıyor. Tarihin en büyük soygununu gerçekleştirmeyi planlayan bir suç çetesinin yaşadıklarını anlatan La Casa de Papel'in 5. sezonu ile ilgili dizinin yapımcısından açıklama geldi. Başrollerinde Ursula Corbero (Tokio), Alvaro Morte ve Pedro Alonso gibi isimlerin yer aldığı La Casa De Papel'in 5. sezonu olacak mı? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak İşte detaylar...