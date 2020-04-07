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5. sezon müjdesi! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon yeni sezon olacak mı?

La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? Netflix'te yayınlanan La Casa De Papel dizisinin 5. yeni sezonu heyecanla bekleniyor. 4'üncü sezonu geçtiğimiz gün yayınlanan La Casa De Papel'in 5. sezonunun yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu. Dizinin yapımcısı Alex Pina'dan 5. sezon açıklaması geldi. Peki, La Case de Papel 5. sezon olacak mı? La Case de Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?

Giriş Tarihi: 07.04.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 18:05
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5. sezon müjdesi! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon yeni sezon olacak mı?

La Case de Papel'de 5. sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. 4'üncü sezonuyla seyircisinin karşısına çıkan La Casa de Papel'in bu sezonunda ortalık karışıyor. Tarihin en büyük soygununu gerçekleştirmeyi planlayan bir suç çetesinin yaşadıklarını anlatan La Casa de Papel'in 5. sezonu ile ilgili dizinin yapımcısından açıklama geldi. Başrollerinde Ursula Corbero (Tokio), Alvaro Morte ve Pedro Alonso gibi isimlerin yer aldığı La Casa De Papel'in 5. sezonu olacak mı? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak İşte detaylar...

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5. sezon müjdesi! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon yeni sezon olacak mı?

LA CASA DE PAPEL 5. KISIM NE ZAMAN ÇIKACAK?

La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti. Yeni sezon çekimlerine başlama kararı alınsa bile, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonun 2021 sonu 2022 yılının ilk aylarında izleyiciyle buluşamayacağı tahminler arasında.

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5. sezon müjdesi! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon yeni sezon olacak mı?

LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?

4. sezon 1. bölüm özeti: Öfke ve üzüntü, ekip içindeki gerilimi yükseltir. Yas tutmakta olan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişiminde bulunur.

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5. sezon müjdesi! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon yeni sezon olacak mı?

4. sezon 2. bölüm özeti: Palermo, yaptıklarıyla grubu şaşırtır. Sierra, sorguladığı kişiyi bir anlaşma yapmaya zorlar. Profesör, abisinin düğününü anımsar.

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5. sezon müjdesi! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon yeni sezon olacak mı?

4. sezon 3. bölüm özeti: Profesör'ün köstebeği, mesajını çadırdaki kişiye iletmeye çalışır. Denver'ın Monica ile Rio'nun dostluğu konusunda duyduğu kıskançlık daha da artar.