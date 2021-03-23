LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Profesör olarak tanıdığımız Mario Urbaneja'nın başrolünde olduğu La Casa De Papel'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin 5. sezonu ile final yapacağı öğrenildi. Ancak yeni sezon başlangıç tarihi ile ilgili henüz dizinin yapımcılarından ve Netflix'ten resmi bir açıklama gelmedi. Resmi bir açıklama gelene kadar 2021'de 5. sezon geleceğine dair umutlar devam ediyor olacak.