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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 5. sezon heyecanı başladı! La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix LCDP 5. kısım fragmanı... 5. sezon heyecanı başladı! La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix LCDP 5. kısım fragmanı... Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir izleyici kitlesine sahip olan La Casa De Papel dizisinde 5. sezon bekleyişi sürüyor. Geçtiğimiz sene dördüncü sezonu ile seyirci karşısına çıkan İspanyol yapımı dizi, heyecanlı sezon finali sahnesinin ardından yeni sezon beklentilerini artırdı. Dizinin yeni sezonunun hangi tarihte başlayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix LCDP 5. kısım fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 23.03.2021 15:01
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda seyirciyle buluşan La Casa De Papel dizisinin yeni sezonu için araştırmalar sürüyor. Mayıs 2017'de ilk bölümü yayınlanan dizi kısa sürede milyonların kalbini kazandı. Sürükleyici hikayesiyle dikkatleri üzerinde çeken dizinin 5. sezon beklentileri devam ediyor. Peki, La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix LCDP 5. kısım fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Profesör olarak tanıdığımız Mario Urbaneja'nın başrolünde olduğu La Casa De Papel'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin 5. sezonu ile final yapacağı öğrenildi. Ancak yeni sezon başlangıç tarihi ile ilgili henüz dizinin yapımcılarından ve Netflix'ten resmi bir açıklama gelmedi. Resmi bir açıklama gelene kadar 2021'de 5. sezon geleceğine dair umutlar devam ediyor olacak.
5. SEZONDA NELER OLACAK?
Yapımcılardan ve Netflix'ten net ve resmi bir açıklama gelmese de Netflix Türkiye, 20 Eylül 2020'de Twitter hesabı üzerinden paylaştığı post ile yeni sezon için alarm vermişti. Soygun planlarının kilit adamı Mario Urbaneja fotoğrafını paylaşarak mizah yapan Netflix Türkiye, LCDP hayranlarını
"Profesör 5.Sezondan bildiriyor" başlıklı fotoğraf ile 2020'den 2021'ye yeni sezonun sinyalini vererek heyecanlandırdı.
Dördüncü sezon ile final yapacağı söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Yeni sezonda Nairobi'nin anısının devam edeceği ve olayların intikam boyutuna taşınacağı da tahminler arasında. Bu kaybın yeni sezonda Profesör'ü de çileden çıkaracağı ve Profesör'ün faaliyetleri açısından çok aktif bir sezon olacağı düşünülüyor. İspanya Hükümeti için zor günler kapıda diyebiliriz.
LA CASA DE PAPEL'E YENİ KARAKTERLER GELİYOR
La Casa De Papel'in yeni sezonundan itibaren Miguel Angel Silvestre ve Patrick Criado'nun diziye dahil olacağı bildirildi. Ancak oyuncuların hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmiyor.