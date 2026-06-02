5 kapak tek yıldız: Kenan Yıldız Vogue Türkiye’ye imzasını attı
Vogue Türkiye, Haziran 2026 sayısında moda ve spor dünyasının sınırlarını kaldıran tarihi bir iş birliğine imza atıyor. Juventus FC'nin 10 numaralı formasıyla Avrupa futbolunda efsaneye dönüşen Kenan Yıldız, derginin yeni sayısında birbirinden farklı konseptlerle hazırlanan 5 ayrı kapakla okurların karşısına çıkıyor.
Vogue Türkiye Haziran sayısında tarihi bir ilk: Kenan Yıldız modanın zirvesinde...
Vogue Türkiye, Haziran 2026 sayısında moda ve sporun kesişim kümesinde küresel ölçekte ses getirecek editoryal bir dönüm noktasına imza atıyor.
İtalyan devi Juventus FC'nin 10 numaralı mirasını devralan ve A Milli Futbol Takımı'mızın en büyük umutlarından Kenan Yıldız, Vogue Türkiye'nin yeni sayısında 5 farklı kapakla yer alarak bir "ikonun doğuşunu" tescilliyor.
Yaklaşan Dünya Kupası öncesinde tüm dünyanın radarındaki Yıldız'ın kapağında yer aldığı spor temalı Haziran sayısı, Vogue Türkiye ve Vogue global edisyonları için üç tarihi ilki temsil ediyor:
VOGUE TÜRKİYE TARİHİNDE ÜÇ BÜYÜK İLK
Vogue Türkiye İçin Milat: Vogue Türkiye'nin tarihinde ana kapakta yer verdiği ilk futbolcu ve ilk erkek kapak yıldızı.
Kültürel Temsil Gücü: Vogue Türkiye ana kapağını tek başına devralan ilk Türk menşeli global yetenek.
Global Bir Hamle: Tüm dünyaya yayılan Vogue edisyonları arasında bir futbol yıldızının basılı ana kapakta yer aldığı istisnai bir duruş.
"İLK ERKEK İLK FUTBOLCU VE İLK TÜRK MENŞELİ İSİM"
Vogue Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Zeynep Akdoğan, bu tarihi sayıyı şu sözlerle özetliyor:
"Kenan, ana kapağımızı süsleyen ilk erkek, ilk futbolcu ve ilk Türk menşeli isim. Vogue'un 28 edisyonuna da ilham verecek 5 kapaklı bir öncülük hikayesi bu. Düşünülmeyeni düşünmek, farklı perspektiflerle ters köşe yapabilmek, öncülük etmek, modanın da Vogue'un da DNA'sına işlemiş bir tavırdır."