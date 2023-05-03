03 Mayıs 2023, Çarşamba
5 aylık bebeğini bırakıp Maldivler’e giden Melodi Elbirliler'e linç yağmuru! Çılgına döndü: Çok fena bozuşuruz
2021 yılında nikah masasına oturan Melodi Elbirliler ve Arda Türkmen geçtiğimiz kasım ayında ilk çocuklarını kucağına almıştı. 5 aylık bebeğini bırakıp reklam anlaşması için Maldivler'e tatile giden genç fenomene tepki yağdı. Sosyal medyadan gelen yorumlara isyan eden Elbirliler, "Kötü kalpliliğinizde boğulun" dedi.
Giriş Tarihi: 03.05.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 11:55
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