5 aylık bebeğini bırakıp Maldivler’e giden Melodi Elbirliler’e linç yağmuru! Çılgına döndü: Çok fena bozuşuruz

GELEN YORUMLAR ÇOK KIZDIRDI

Melodi Elbirliler "Sırf bedava diye kabul edilmiş bir seyahat! Yazık gerçekten. Bir de arada süt sağma görüntüleri atıp 'bakın ben anneliğimi yapıyorum' diyor" gibi yorumlar karşısında sinirlendi.