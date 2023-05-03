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Haberler Galeri 5 aylık bebeğini bırakıp Maldivler’e giden Melodi Elbirliler'e linç yağmuru! Çılgına döndü: Çok fena bozuşuruz

5 aylık bebeğini bırakıp Maldivler’e giden Melodi Elbirliler'e linç yağmuru! Çılgına döndü: Çok fena bozuşuruz

2021 yılında nikah masasına oturan Melodi Elbirliler ve Arda Türkmen geçtiğimiz kasım ayında ilk çocuklarını kucağına almıştı. 5 aylık bebeğini bırakıp reklam anlaşması için Maldivler'e tatile giden genç fenomene tepki yağdı. Sosyal medyadan gelen yorumlara isyan eden Elbirliler, "Kötü kalpliliğinizde boğulun" dedi.

Giriş Tarihi: 03.05.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 11:55
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5 aylık bebeğini bırakıp Maldivler’e giden Melodi Elbirliler’e linç yağmuru! Çılgına döndü: Çok fena bozuşuruz

Ünlü şef Arda Türkmen ve fenomen Melodi Elbirliler, 2021 yılının eylül ayında evlenmişti. Çift kasım ayında da ilk çocuklarını kucaklarına almanın heyecanını yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5 aylık bebeğini bırakıp Maldivler’e giden Melodi Elbirliler’e linç yağmuru! Çılgına döndü: Çok fena bozuşuruz

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen genç fenomen mini kızı Siena'yı bakıcı Olga'ya bırakıp Maldivler'e gitti.

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5 aylık bebeğini bırakıp Maldivler’e giden Melodi Elbirliler’e linç yağmuru! Çılgına döndü: Çok fena bozuşuruz

Reklam için bebeğini bırakıp tatile giden fenomene sosyal medyada eleştiri yağdı.

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5 aylık bebeğini bırakıp Maldivler’e giden Melodi Elbirliler’e linç yağmuru! Çılgına döndü: Çok fena bozuşuruz

GELEN YORUMLAR ÇOK KIZDIRDI

Melodi Elbirliler "Sırf bedava diye kabul edilmiş bir seyahat! Yazık gerçekten. Bir de arada süt sağma görüntüleri atıp 'bakın ben anneliğimi yapıyorum' diyor" gibi yorumlar karşısında sinirlendi.

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5 aylık bebeğini bırakıp Maldivler’e giden Melodi Elbirliler’e linç yağmuru! Çılgına döndü: Çok fena bozuşuruz

"KONU ÇOCUĞUM OLUNCA ÇOK FENA BOZUŞURUZ"

Yazılanlara sert tepki gösteren Elbirliler, "Kötü kalpliliğinizde boğulun. Bu aldığınız ah'larla umarım rahat ediyorsunuzdur. 10 seneden fazladır bu işi yapıyorum. Bana, aileme, mesleğime, ilişkime, her şeye dilinizi uzattınız sesimi çıkarmadım ama konu, çocuğum olunca çok fena bozuşuruz" diyerek sitem etti.