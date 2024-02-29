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5 ayda 30 kilo veren ünlü komedyen Ata Demirer'in son haline bakın! Zayıflama sırrını verdi! Yarısından fazlası gitmiş...
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini gören tanıyamıyor! 5 ayda tam 30 kilo veren Demirer'in zayıflama sırrı merak konusu oldu. Uyguladığı diyet programıyla incecik olan ünlü komedyen herkesi şaşırtmayı başardı. Kilo verme sürecinde gösterdiği başarıyla dikkatleri üzerine çeken Demirer, zayıflama sırrını da gizlemedi. İşte Ata Demirer'in kilo verme yöntemi...
Giriş Tarihi: 29.02.2024 09:32Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 09:32