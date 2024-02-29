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Haberler Galeri 5 ayda 30 kilo veren ünlü komedyen Ata Demirer'in son haline bakın! Zayıflama sırrını verdi! Yarısından fazlası gitmiş...

5 ayda 30 kilo veren ünlü komedyen Ata Demirer'in son haline bakın! Zayıflama sırrını verdi! Yarısından fazlası gitmiş...

Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini gören tanıyamıyor! 5 ayda tam 30 kilo veren Demirer'in zayıflama sırrı merak konusu oldu. Uyguladığı diyet programıyla incecik olan ünlü komedyen herkesi şaşırtmayı başardı. Kilo verme sürecinde gösterdiği başarıyla dikkatleri üzerine çeken Demirer, zayıflama sırrını da gizlemedi. İşte Ata Demirer'in kilo verme yöntemi...

Giriş Tarihi: 29.02.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 09:32
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5 ayda 30 kilo veren ünlü komedyen Ata Demirer’in son haline bakın! Zayıflama sırrını verdi! Yarısından fazlası gitmiş...

Kariyerinin başından beri kilolu haliyle tanınan Ata Demirer, son zamanlarda yaşadığı kilo kaybıyla dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz yıl başlattığı büyük değişim sürecinde önemli adımlar atan Demirer, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da gündeme oturdu.

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5 ayda 30 kilo veren ünlü komedyen Ata Demirer’in son haline bakın! Zayıflama sırrını verdi! Yarısından fazlası gitmiş...

Uzun yıllardır fazla kiloları ile başı dertte olan Ata Demirer, 5 ayda 30 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu.

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5 ayda 30 kilo veren ünlü komedyen Ata Demirer’in son haline bakın! Zayıflama sırrını verdi! Yarısından fazlası gitmiş...

Ata Demirer'in kilo verme süreciyle ilgili sırrını merak edenler için açıklamalar geldi. Ünlü komedyen, 5 ayda tam 22 kilo vererek dikkatleri üzerine çekmişti. Bu süreçte uyguladığı diyet ve yaşam tarzı değişiklikleriyle dikkat çeken Demirer, kilo verme sırrını da paylaştı.

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5 ayda 30 kilo veren ünlü komedyen Ata Demirer’in son haline bakın! Zayıflama sırrını verdi! Yarısından fazlası gitmiş...

İşte Ata Demirer'in zayıflama sırrı

Şekerli içeceklerden uzak duran, tatlıyı kesen ve abur cubur yemeyen Demirer "Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim, direkt et - balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. Meğer glutenle ilgili sorunum varmış demek ki..." sözlerini kullanmıştı.

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5 ayda 30 kilo veren ünlü komedyen Ata Demirer’in son haline bakın! Zayıflama sırrını verdi! Yarısından fazlası gitmiş...

İşte Ata Demirer başta olmak üzere ünlülerin zayıflama yöntemleri...