5 ayda 30 kilo veren ünlü komedyen Ata Demirer’in son haline bakın! Zayıflama sırrını verdi! Yarısından fazlası gitmiş...

İşte Ata Demirer'in zayıflama sırrı

Şekerli içeceklerden uzak duran, tatlıyı kesen ve abur cubur yemeyen Demirer "Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim, direkt et - balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. Meğer glutenle ilgili sorunum varmış demek ki..." sözlerini kullanmıştı.