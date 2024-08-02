5 ay önce vefat etmişti! Doktor Civanım'ın Sümbül'ü Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit'e bakın! Gören 'Aynı annesi' diyor...

Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu Doktor Civanım filmiyle hafızalara kazınan Bahar Öztan, uzun süredir mücadele ettiği kolon kanserine yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından olan Öztan'ın hayatı, Doktor Civanım filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine merak konusu oldu. Özellikle oğlunu merak edip araştıranlar, "Annesine çok benziyor" demeden edemedi. İşte Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit'in son hali...