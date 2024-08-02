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5 ay önce vefat etmişti! Doktor Civanım'ın Sümbül'ü Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit'e bakın! Gören 'Aynı annesi' diyor...

Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu Doktor Civanım filmiyle hafızalara kazınan Bahar Öztan, uzun süredir mücadele ettiği kolon kanserine yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından olan Öztan'ın hayatı, Doktor Civanım filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine merak konusu oldu. Özellikle oğlunu merak edip araştıranlar, "Annesine çok benziyor" demeden edemedi. İşte Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit'in son hali...

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 16:00 Güncelleme: 02.08.2024 16:02
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5 ay önce vefat etmişti! Doktor Civanım’ın Sümbül’ü Bahar Öztan’ın oğlu Yiğit’e bakın! Gören ’Aynı annesi’ diyor...

Doktor Civanım, Orta Direk Şaban filmi ile hafızalara kazınan Bahar Öztan uzun süredir kanser ile mücadele ediyordu.

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5 ay önce vefat etmişti! Doktor Civanım’ın Sümbül’ü Bahar Öztan’ın oğlu Yiğit’e bakın! Gören ’Aynı annesi’ diyor...

Daha önce kanseri 3 kez yenmiş olan Öztan'dan 22 Mart tarihinde acı haber geldi.

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5 ay önce vefat etmişti! Doktor Civanım’ın Sümbül’ü Bahar Öztan’ın oğlu Yiğit’e bakın! Gören ’Aynı annesi’ diyor...

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli 61 yaşında hayatını kaybetmişti. Bahar Öztan'ın hayatı Doktor Civanım filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.

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5 ay önce vefat etmişti! Doktor Civanım’ın Sümbül’ü Bahar Öztan’ın oğlu Yiğit’e bakın! Gören ’Aynı annesi’ diyor...

Öztan'ın özellikle oğlunun son hali merak edildi.

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5 ay önce vefat etmişti! Doktor Civanım’ın Sümbül’ü Bahar Öztan’ın oğlu Yiğit’e bakın! Gören ’Aynı annesi’ diyor...

Türk sinemasının gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit, annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor.