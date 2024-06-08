47 yıllık değişim! Kapıcılar Kralı filminin İbram'ı son haliyle şaşırttı! Görünce tanıyamayacaksınız...

Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden biri olan "Kapıcılar Kralı," tekrarlarıyla izleyenleri kahkahaya boğuyor. Film, özellikle oyuncularının değişimleriyle sık sık gündem oluyor. Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı olarak hafızalara kazınan minik yıldızın, son halini görenler ise tanıyamıyor. İşte şimdilerde 50'li yaşlarda olan oyuncu bakın şimdi ne halde.