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47 yıllık değişim! Kapıcılar Kralı filminin İbram'ı son haliyle şaşırttı! Görünce tanıyamayacaksınız...

Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden biri olan "Kapıcılar Kralı," tekrarlarıyla izleyenleri kahkahaya boğuyor. Film, özellikle oyuncularının değişimleriyle sık sık gündem oluyor. Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı olarak hafızalara kazınan minik yıldızın, son halini görenler ise tanıyamıyor. İşte şimdilerde 50'li yaşlarda olan oyuncu bakın şimdi ne halde.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 10:35
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47 yıllık değişim! Kapıcılar Kralı filminin İbram’ı son haliyle şaşırttı! Görünce tanıyamayacaksınız...

2000 yılında aramızdan ayrılan Kemal Sunal, ardında ölümsüz eserler bıraktı. Onun sinema dünyasına kazandırdığı eserler, 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurdu. Bu eserlerin arasında hiç kuşkusuz "Kapıcılar Kralı" da ilk sıralarda yer alıyor.

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47 yıllık değişim! Kapıcılar Kralı filminin İbram’ı son haliyle şaşırttı! Görünce tanıyamayacaksınız...

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, senaryosunu da Umur Bugay'ın yazdığı Kapıcılar Kralı tekrarlarıyla kahkahaya boğmaya devam ediyor.

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47 yıllık değişim! Kapıcılar Kralı filminin İbram’ı son haliyle şaşırttı! Görünce tanıyamayacaksınız...

1976 yapımı film aradan geçen 47 yıla rağmen hala severek izleniyor. Kapıcılar Kralı'nda usta sanatçı Kemal Sunal uyanık kapıcı Seyit'e hayat vermişti. Filmde babasına yardım eden ve hafızalara kazınan repliklerin baş kahramanı olan İbram'ı Hüsnü Yıldız şimdilerde 50'li yaşlarında.

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47 yıllık değişim! Kapıcılar Kralı filminin İbram’ı son haliyle şaşırttı! Görünce tanıyamayacaksınız...

''İbram şu zımpırtıyı al oğlum, belki demiri para eder.'' "Lopopo ne gız? Git başımdan... Lopopoymuş..." Kapıcılar Kralı'nın iki kardeşi geçtiğimiz yıllarda biraraya gelmişti. Son hali merak konusu olan Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı öyle bir değişmiş ki tanımak imkansız...

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47 yıllık değişim! Kapıcılar Kralı filminin İbram’ı son haliyle şaşırttı! Görünce tanıyamayacaksınız...

Bülent Kayabaş