400 bin TL’lik “Aruz ölçüsü” sorusu Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya zorlu anlar yaşattı… Doğru yanıtı görenler şaştı kaldı

Kim Milyoner Olmak İster'de tüm jokerlerini kullanarak 400 bin TL'lik soruyu gören yarışmacı izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. 1 milyon TL'lik zorlu zirveye adım adım ilerleyen yarışmacı "Hangisi esas olarak aruz ölçüsünün "feilatün, feilatün, feilatün, feilün" kalıbıyla yazılmıştır" sorusunda cevap vererek herkesi şoke etti. İzleyenlere yarışma boyunca inanılmaz anlar yaşatan o isim 30 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. İşte o sorunun doğru yanıtı ve yarışmacının verdiği yanıt…